Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
EntretenimientoCultura
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

“Esto me recuerda cuando me traían mis padres”: de generación en generación disfrutan la Fiesta de Reyes de Juana Díaz

La edición 142 de la festividad contó con un ambiente alegre y familiar

6 de enero de 2026 - 2:47 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Los tres Reyes Magos encabezaron la edición 142 del desfile en Juana Díaz. (Suministrada)
Sandra Torres Guzmán
Por Sandra Torres Guzmán

Juana Díaz - Una vez más, el llamado Belén de Puerto Rico se vistió de tradición para celebrar la multitudinaria Fiesta de Reyes en su edición 142, en medio de un ambiente alegre y familiar al que se unieron miles de personas.

RELACIONADAS

Muchos llegaron a la Casa Museo de los Santos Reyes para disfrutar de la música típica y saludar a sus compueblanos, mientras otros se apostaron en ambos extremos de la calle Comercio en lo que parecía una estampa pintoresca, por la cantidad de gente ataviada de pastores y elementos alusivos a la celebración.

Justo a las 10:00 de la mañana, salieron los Magos de Oriente a saludar desde el balcón de la estructura temática; una señal que marcaba el inicio del Desfile de Reyes, Pastores y Pueblo, para el que se registraron unas 400 personas.

El llamado Belén de Puerto Rico se vistió de tradición para celebrar la multitudinaria Fiesta de Reyes en su edición 142. Justo a las 10:00 de la mañana, salieron los Magos de Oriente a saludar desde el balcón de la estructura temática; una señal que marcaba el inicio del Desfile de Reyes, Pastores y Pueblo, para el que se registraron unas 400 personas.Tras el desfile, se dio paso a la proclamación de las profecías, diálogo de reyes y pastores y, la celebración de la Santa Misa, presidida por el obispo de Ponce, Rubén González Medina.
1 / 13 | Así se vivió la gran fiesta de Reyes en Juana Díaz . El llamado Belén de Puerto Rico se vistió de tradición para celebrar la multitudinaria Fiesta de Reyes en su edición 142. - Suministrada

Los primeros en romper con la espera fueron los abanderados del Puerto Rico Youth ChalleNGe Academy, seguidos de la Banda Escolar de Juana Díaz, los cuales animaron a los presentes con canciones del popurrí navideño.

En tanto, el gentío animaba a los participantes del desfile, que incluyó también animales, entre estos, el burro Bruno y tres cabritas que ya son parte de la tradición.

Según Gerónimo, residente del barrio Singapur de Juana Díaz, “yo vengo todos los años y participo con mi compañera Hilda Santos”.

“Nosotros somos los últimos pastores. Traemos el burro y las cabritas porque esto es el nacimiento de nuestro Redentor que nació entre animales”, expresó el hombre mientras atendía a los curiosos que se acercaban para tomar fotos.

En otro extremo estaba Julio Enrique Morales Renovales, de 22 años, con su sobrino Elías, de siete años, los cuales trajeron un pony que representaba su primera participación en el popular desfile.

“Ha sido un sueño participar de esta actividad como integrante y no como espectador. Mi intención con esto es que no muera la cultura y la tradición de los Reyes Magos”, confesó el estudiante de agronomía.

Julio Morales Renovales y su sobrino Elías en la Fiesta de Reyes de Juana Díaz.
Julio Morales Renovales y su sobrino Elías en la Fiesta de Reyes de Juana Díaz. (Suministrada)

Allí también estaba su padre, Julio Morales, con su esposa y otros familiares.

“Esto representa algo muy hermoso. Prácticamente, todos los años venimos para inculcar esa cultura a nuestros hijos y a nuestros nietos también. Esto me acuerda a cuando me traían mis padres y ahora vamos por la cuarta generación”, apuntó Morales, de 52 años.

Por su parte, Jovana Munet acompañaba a su hijo, Emmanuel Vega Munet, un joven de 25 años que se vistió de pastor para la ocasión.

“A él le encanta esto de los Reyes Magos y siempre lo traigo para que participe. Para nosotros, esto representa amor, paz y unión”, dijo la maestra juanadina.

Jovana Munet y su hijo Emmanuel Vega.
Jovana Munet y su hijo Emmanuel Vega. (Suministrada)

Asimismo, Garit Ramírez también se integró a la festividad de su pueblo al llevar a su hija, Katiria, y un nieto de cuatro meses de nacido.

“Me encanta; vienen personas de distintos pueblos y hasta viajan desde Estados Unidos. Me gusta porque se da bastante bien, se pasa chévere y es bien familiar”, sostuvo la fémina de 41 años.

Uno de los visitantes, José Madera, viajó de San Germán a Juana Díaz vestido de jíbaro, tal como ha hecho desde hace casi dos décadas, “por agradecimiento”.

José Madera de San Germán vestido de jíbaro.
José Madera de San Germán vestido de jíbaro. (Suministrada)

“Todo empezó hace 19 años por una muchacha que me llevó a la iglesia y de ahí pa’ acá he representado a los boricuas en la Quinta Avenida de Nueva York y he visitado 47 pueblos”, expuso el hombre de 73 años.

“Estoy muy agradecido. Me ha ido bien, he podido salir y plantar mi bandera a donde yo quiera, porque sin mi bandera no vamos a ningún la’o”, agregó.

Mientras tanto, Juan López Navarro, definió su participación con el toque de un güiro que mide seis pies de largo.

A sus 80 años, el juanadino del barrio Piedra Aguza, resaltó que, “vengo para darles honor porque ellos (los reyes) están representando al rey que es Jesús”.

Juan López Navarro con el güiro de seis pies.
Juan López Navarro con el güiro de seis pies. (Suministrada)

De otra parte, el desfile continuó a son de panderos que impartían alegría a los presentes que, esperaban para saludar a los Santos Reyes, los cuales estaban montados a caballo.

Así, bajo un intenso sol sureño que se fundía con el peculiar olor de la gastronomía puertorriqueña; sonrisas, abrazos y devoción, los desfilantes siguieron la ruta que, aunque más corta por el cierre de la plaza Román Baldorioty de Castro, se mantuvo fiel a la tradición.

El alcalde Ramón Hernández Torres, que también desfiló ataviado de pastor, confesó que, “la preparación ha sido un poquito diferente que en años anteriores por la situación de la rehabilitación de nuestra plaza”.

Asimismo, señaló que “tenemos que hacer un poquito de sacrificio este año para ver el fruto el año entrante”.

Se trata de un proyecto con $7 millones en fondos federales que incluyen la rehabilitación de la plaza y el desarrollo del Paseo de los Reyes, el cual comenzará en el museo y “lo conectará con la plaza”.

“Me emociona muchísimo esto, no solamente por lo cultural, sino por lo cristiano, especialmente, lo que tiene que ver con la epifanía que, es el acto más importante de esta celebración”, resaltó.

Entretanto, William John Santiago Vázquez, presidente del Consejo Juanadino Pro Festejo de Reyes, hizo un llamamiento por la paz, tras completar cerca de 50 visitas en diciembre, además de los pueblos a los que llegaron durante la caravana nacional.

Una de las paradas fue en el aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín, en Isla Verde, a donde acudieron el pasado sábado para compartir con cientos de viajeros que quedaron varados por el cierre del espacio aéreo, tras la intervención militar en Venezuela.

“El 2026 va a ser un año bien difícil. Tenemos un futuro, pero para poder pensar en el futuro, tenemos que asegurar el presente y para eso, tiene que haber hermandad y paz; no puede ser violencia. El llamado de los reyes es ese: vamos a transmitir toda la paz, porque si todos, en conjunto, buscamos la paz, lo vamos a lograr”, acotó,

Santiago Vázquez reveló que los reyes están contemplando varias invitaciones fuera del archipiélago borincano, entre estas, República Dominicana, Cuba, Colombia y, “también la posibilidad de regresar al Vaticano, aunque el Vaticano nos toma un poquito de más tiempo”.

Tras el desfile, se dio paso a la proclamación de las profecías, diálogo de reyes y pastores y, la celebración de la Santa Misa, presidida por el obispo de Ponce, Rubén González Medina.

Tags
Reyes Magos de Juana DíazJuana DíazDía de Reyes
ACERCA DEL AUTOR
Sandra Torres Guzmán
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 6 de enero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: