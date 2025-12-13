Opinión
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Eyra Agüero honrada de ser “la niña símbolo del especial del Banco Popular”

Ahora, la actriz y comediante quiere recordar esta experiencia “por siempre”

13 de diciembre de 2025 - 2:00 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La comediante también participó en el especial del año 2018. (Joelly Rodríguez Studio)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

Año tras año, el especial del Banco Popular supone un retrato musical para el deleite del pueblo puertorriqueño. A través de las voces de artistas icónicos, la producción no solo ameniza las fiestas, sino que también preserva y difunde la riqueza del folclore y tradiciones boricuas para las nuevas generaciones.

Pertenecer a este proyecto, para muchos, es sinónimo de orgullo, privilegio y distinción. De una forma similar lo describió la actriz y comediante Eyra Agüero.

“Quiero recordar esta experiencia ‘forevel’' (por siempre). ¡Gracias amada Patricia Alonso por pensarme! ¡Gracias a ustedes por sus mensajes, los atesoro demasiado!”, comenzó la intérprete.

La integrante del programa “Alexandra a las 12″ de Telemundo, de igual forma, se autoproclamó como “la niña símbolo del especial del Banco Popular”. Esto, para ellam representa “un honor”.

Agüero recordó que “ya había participado en el especial ‘Más de un siglo’ en el 2018′. La producción fue dirigida por Arí Maniel Cruz Suárez. “También es memorable, pues me tocó la llegada de nuestros hermanos dominicanos”, añadió.

Este 2025 el Banco Popular enalteció a la familia en la narrativa que presentó la producción musical “Estampas de mi tierra”. Esta, según la institución, permitió al espectador disfrutar de anécdotas y de piezas musicales que entrelazaron la historia familiar que se recoge a través de la música. Piezas como “Amor y control”, “Esto es vida”, “Mi Bandera”, “En la vida todo es ir”, entre otras, hicieron de esta producción un espectáculo sonoro y visual.

El tradicional especial navideño se transmite el primer domingo de diciembreEl tradicional especial navideño se transmite el primer domingo de diciembreEl tradicional especial navideño se transmite el primer domingo de diciembre
1 / 11 | Estos han sido los especiales de Navidad del Banco Popular de los pasados 10 años. El tradicional especial navideño se transmite el primer domingo de diciembre - Captura
ACERCA DEL AUTOR
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera CedeñoArrow Icon
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
