Especial del Banco Popular exaltará lo “mejor de Puerto Rico”

La familia es uno de los pilares más importantes de nuestra sociedad. A través de ella se forjan valores, se crean lazos de apoyo y se conduce uno de los sentimientos más importantes, el amor.

Este año el Banco Popular enaltece a la familia en la narrativa que presenta la nueva producción musical que llega como de costumbre para la época navideña. La nueva producción “Estampas de mi tierra” permite al espectador disfrutar de anécdotas y de piezas musicales que entrelazan la historia familiar que se recoge a través de la música. Piezas como “Amor y control”, “Esto es vida”, “Mi Bandera”, “En la vida todo es ir”, entre otras, hacen de este especial musical un espectáculo sonoro y visual.

“Desarrollar esta pieza es importante para seguir apoyando a nuestra cultura, así como a quienes trabajan en ella. Queremos darle oportunidad al talento nuevo, provocar conversaciones sobre la música y el impacto que nos causa, así como rendir tributo a quienes vinieron antes y han dejado una huella en lo que hoy somos. Creemos firmemente que el arte y la música son el reflejo vivo de nuestra identidad, y con ‘Estampas de mi tierra’ reafirmamos nuestro compromiso de preservar y exaltar lo mejor de Puerto Rico para las próximas generaciones”, indicó Javier D. Ferrer, presidente y principal oficial ejecutivo de Popular, en declaraciones escritas.

El proyecto será transmitido el domingo, 7 de diciembre, a las 8:00 p.m. por los principales canales de televisión de Puerto Rico, Molusco TV y por 24 horas a través de la página popular.com.

La producción cuenta con el talento de los artistas Olga Tañón, Genio La Musa, Young Miko, Los Pleneros de la Cresta, Roy Brown, Fiel a la Vega, Victoria Sanabria, Chuwi, El Gran Combo, Manolo Ramos, Manny Manuel, Luis Daniel, Decimanía, Anthony García cantante de El Gran Combo junto a su hija Darianisse García, Elena, Montalvo (ambos jóvenes cantantes), Obie Bermúdez y Janina.

Este especial musical está bajo la dirección de Maleja Rodríguez Rivera y Robinson Rivera. La producción estuvo a cargo Euskady Burgos de Cinetrix y como productora de línea Lauri E. Vega. La edición estuvo en manos de Carlos Aponte junto a María Julia Dávila, quien fungió como asistente de edición. El diseño de producción recayó en Mayna Magruder y el vestuario bajo Angie Olmedo. Por su parte, Patricia Alonso se encargó del reparto.