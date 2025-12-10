Fallece a los 55 años Sophie Kinsella, autora de las novelas “Shopaholic”

La escritora Sophie Kinsella, cuya efervescente comedia romántica “Confessions of a Shopaholic” provocó una serie de ventas millonarias, murió el miércoles, dijo su familia. Tenía 55 años y le habían diagnosticado un cáncer cerebral.

La familia dijo en un comunicado en la cuenta de Instagram de Kinsella que “murió en paz, con sus últimos días llenos de sus verdaderos amores: la familia y la música y el calor y la Navidad y la alegría”.

“No podemos imaginar cómo será la vida sin su resplandor y su amor por la vida”, declaró la familia.

Kinsella, que también publicaba bajo su nombre real, Madeleine Wickham, anunció en abril de 2024 que le habían diagnosticado más de un año antes un glioblastoma, una forma agresiva de cáncer cerebral.

“No lo compartí antes porque quería asegurarme de que mis hijos pudieran escuchar y procesar la noticia en privado y adaptarse a nuestra ‘nueva normalidad’”, dijo entonces.

Kinsella publicó 10 novelas “Shopaholic”, comenzando en 2000 con “The Secret Dreamworld of a Shopaholic”, titulada “Confessions of a Shopaholic” en Estados Unidos, además de otras obras de ficción. Sus libros han vendido más de 45 millones de ejemplares en todo el mundo y se han traducido a docenas de idiomas.

Del periodismo a la ficción

Kinsella no creció con la intención de ser escritora. De niña tocaba el piano y el violín, y también componía música.

En su podcast “Las madres no tienen tiempo para leer libros”, la escritora y editora Zibby Owens contó que nunca se le pasó por la cabeza la idea de escribir. “No era la ambición de mi infancia. No era la niña que iba por ahí diciendo: ‘Algún día escribiré una novela’”.

Kinsella se matriculó en la Universidad de Oxford para estudiar música, pero al cabo de un año se cambió al programa de política, filosofía y economía.

Mientras estudiaba en la universidad, conoció al músico Henry Wickham y se enamoró. La pareja tuvo cuatro hijos y una hija.

Tras licenciarse, Kinsella empezó a trabajar como periodista financiero y se pasaba los trayectos al trabajo leyendo. La idea de escribir ficción empezó a tomar forma en el tren, y trabajó en su primera novela durante las horas del almuerzo.

Publicó su primera novela, “The Tennis Party”, en 1995, con el nombre de Madeleine Wickham. Poco después, dejó su trabajo de periodista para centrarse en la escritura. Le siguieron otros seis libros, entre ellos “The Gatecrasher” y “Sleeping Arrangements”.

Éxito de ‘Shopaholic’

Una excursión de compras de lo más normal despertó la idea de escribir su primera novela “Shopaholic”.

“Recuerdo mirar a mi alrededor y pensar... “Todos compramos... Hablamos de ello. Lo hacemos. Nos regocijamos en ello. Tomamos malas decisiones. Por qué nadie ha escrito sobre esto?”. dijo Kinsella en 2019 en el podcast “The Sunday Salon with Alice-Azania Jarvis”.

Kinsella creó una historia sobre Becky Bloomwood, una periodista financiera veinteañera endeudada por un hábito de compra que no puede (o no quiere) abandonar. La novela contenía una divertidísima correspondencia con cobradores y bancos, en la que Becky se excusaba por los retrasos en los pagos. Kinsella dice que esas cartas fueron una de las partes más divertidas de escribir.

También hubo una historia de amor con un apuesto hombre de negocios al que Becky conoció durante una misión. Se casó y tuvo una hija miniadicta a las compras en futuros libros.

El tono humorístico de “Confesiones de una adicta a las compras” suponía un cambio con respecto a sus libros anteriores, así que decidió presentarlo a sus editores con un seudónimo. Su segundo nombre era Sophie y Kinsella era el apellido de soltera de su madre.

Los editores dijeron que sí, y “Shopaholic” se publicó en 2000 bajo su seudónimo. La novela, en la que se mezclan el humor y la advertencia sobre el endeudamiento, fue un éxito inmediato.

Kinsella dijo que Becky era una mujer corriente moderna cuyo comportamiento era “lo que no harías tú misma, pero que quizá harías si estuvieras en circunstancias absolutamente extremas. Y en eso se encuentra ella todo el tiempo”.

A Bloomwood le siguieron otras aventuras en libros como “Shopaholic Takes Manhattan”, “Shopaholic Ties the Knot” y “Shopaholic & Sister”.

Junto con la autora de “Bridget Jones”, Helen Fielding, entre otras, la obra de Kinsella fue tildada a menudo de “literatura para chicas” por los medios de comunicación. Kinsella declaró a la AP en 2004 que no le importaba la etiqueta, pues la interpretaba como una señal de que un libro es “divertido, entretenido y puede que tenga un final feliz”.

“Que te interesen las cosas frívolas no significa que no puedas ser brillante y tener grandes ideas y demás”, dijo.

Los dos primeros libros de “Shopaholic” fueron adaptados a la película de 2009 “Confesiones de una Shopaholic”, protagonizada por Isla Fisher y Hugh Dancy.

Kinsella también escribió “La diosa no doméstica”, “¿Me recuerdas?” y “Twenties Girl”. En 2015 publicó una novela para jóvenes adultos, “Finding Audrey”, a la que siguió la serie de libros infantiles “My Mummy Fairy and Me”.

Su novela “Can You Keep a Secret?” fue adaptada en 2019 en una película protagonizada por Alexandra Daddario y Tyler Hoechlin. Su última novela fue “The Burnout”, publicada en 2023.

Enfermedad y esperanza

En noviembre de 2022, tras experimentar síntomas como pérdida de memoria, dolores de cabeza y problemas de equilibrio, a Kinsella le diagnosticaron un glioblastoma, que no tiene cura. Mantuvo la noticia en secreto hasta abril de 2024. En una entrevista con Robin Roberts emitida unos meses después, Kinsella dijo que se centraba en vivir el momento.

“Ya he durado más que la media. Así es como salimos adelante. Esperamos”, dijo.

Tras su diagnóstico, escribió una novela, “What Does It Feel Like”, sobre una mujer con cinco hijos que padece cáncer cerebral.

“Pensé que la gente tendría curiosidad por saber cómo es pasar por esto”, dijo Kinsella a Roberts. “Espero que esté lleno de optimismo y amor sobre todo”.

Araminta Whitley y Marina de Pass, agentes de Kinsella en The Soho Agency, dijeron que la escritora “tenía un raro don para crear protagonistas emocionalmente resonantes e historias que hablaban y entretenían a los lectores en cualquier parte del mundo y cualesquiera que fuesen los retos a los que se enfrentaban”.

Bill Scott-Kerr, su editor en Transworld, dijo que Kinsella deja atrás “una voz única, un espíritu insaciable, una bondad de intenciones y una obra que seguirá inspirándonos para llegar más alto y ser mejores, como tantos de sus personajes”.

