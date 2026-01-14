Opinión
Obituario
Informa sobre un fallecimiento y ofrece un relato de la vida de la persona, incluidos sus logros, cualquier controversia y los recuerdos de las personas que le conocieron.

Fallece el payaso Pirulí

Pedro Santos, de 93 años, dedicó su vida a llevar alegría

14 de enero de 2026 - 3:47 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Pedro Santos, mejor conocido como el payaso Pirulí. (Archivo)
Damaris Hernández Mercado
Por Damaris Hernández Mercado
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidadamaris.hernandez@gfrmedia.com

Pedro Santos, mejor conocido como el payaso Pirulí, y que hizo reír a la niñez puertorriqueña, falleció a los 93 años, según confirmó el municipio de Bayamón.

Pirulí se destacó a través de décadas por sus participaciones en programas de televisión como Pacheco y en Telemundo. De igual forma se presentó por más de 20 años en el Parque Central de los Niños en Bayamón.

“La Ciudad de Bayamón lamenta el fallecimiento de Pedro Santos, conocido como el payaso Pirulí, quien durante 24 años compartió alegría, risas y momentos inolvidables con la niñez bayamonesa a través de su carisma y dedicación. Nos solidarizamos con su familia, amigos y seres queridos, y les extendemos nuestras condolencias en este momento de profundo pesar”, expresó el municipio en declaraciones escritas.

Santos, fue el primer payaso puertorriqueño en pertenecer a la organización Clowns of America International desde la década de 1970.

El payaso Pirulí trabajó desde la década de 1950.
El payaso Pirulí trabajó desde la década de 1950. (Archivo)

El velatorio se llevará a cabo el domingo 18 de enero a la 1:30 p.m. en la funeraria Álvarez de Bayamón, mientras que el sepelio será el lunes 19 de enero en el Cementerio Nacional de Morovis, con salida a las 12:45 p.m., según se informó.

Santos comenzó su oficio de payaso en la década de 1950 en la fiestas patronales de los municipios.

En una entrevista que concedió a Primera Hora resaltó que nació para ser payaso y que la vida le había hecho un gran obsequio.

“Me ha regalado la dicha de hacer reír y entretener a niños de uno a 90 años”, señaló.

Pedro Santos interpretó al payaso Pirulí.
Pedro Santos interpretó al payaso Pirulí. (Archivo)
Tags
PayasosBayamóntelevisión
ACERCA DEL AUTOR
Damaris Hernández Mercado
Damaris Hernández MercadoArrow Icon
Natural de Naranjito, Damaris Hernández Mercado inició labores en la industria de las comunicaciones en Puerto Rico en 2000. Ha laborado por más de dos décadas para El Nuevo Día de...
