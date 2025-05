Festival Videodanza de Puerto Rico regresa en su tercera edición

El viernes 16 de mayo continúan las proyecciones principales en tres tandas, desde las 4:00 p.m. hasta las 9:30 p.m. en el Museo de Arte de Puerto Rico. El sábado 17 de mayo, la programación se moverá a Fine Arts Cinema Miramar con un evento especial de clausura que incluirá la premier del documental “Lives Beyond Motion” , dirigido por el cineasta Keith Glassman. Este galardonado documental explora las vidas y trayectorias de un grupo intergeneracional y diverso de hombres célebres que han dejado su huella dentro y fuera del escenario, incluyendo al homenajeado del Kennedy Center, Bill T. Jones, al director artístico interino de Alvin Ailey, Matthew Rushing, y al becario Guggenheim, Lar Lubovitch. Esa misma noche se llevará a cabo la ceremonia de premiación que reconoce a la obra con la Mejor Coreografía para la Cámara y al Mejor Corto y Criollo , distinción otorgada al mejor trabajo puertorriqueño dentro del marco internacional del festival.

Esta tercera edición marca también un momento crucial para la danza local al incorporar por primera vez en Puerto Rico experiencias de danza producidas en formato de realidad virtual. Como parte de la vertiente I.D.E.ALL, se presentarán dos obras pioneras desarrolladas por artistas puertorriqueños. La primera es “She Beauty, She Beast”, una pieza aérea en telas dirigida por Ana Sánchez-Colberg en colaboración con la artista María De Azúa y el compositor Gabriel Rivera Vázquez, que transporta al espectador a un espacio poco accesible del movimiento aéreo. La segunda es “Silencio en Movimiento”, una adaptación inmersiva del dueto escénico interpretado por Denisse Eliza y David Soler, grabado en el emblemático huerto de El Bastión y acompañado por la música de Gerónimo Mercado, la edición del canadiense Christopher Lane y la dirección cinematográfica de Ana Sánchez-Colberg. Ambos proyectos fueron posibles gracias al apoyo del National Endowment for the Arts y las Residencias Artísticas de ACirc 2024 en El Bastión. Las experiencias de VR se presentarán en el Atrio del museo el viernes 16 de mayo a partir de la 1:00 p.m. en varias tandas.