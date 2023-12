Un grupo de estudiantes de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras se enfrentó, durante todo un semestre, a un reto peculiar: imaginar el futuro.

En lugar de solo estudiar el pasado y contrastarlo con el presente, los alumnos de la maestría en gestión cultural fueron dirigidos por la profesora Mari Mater O’neill en un viaje a tiempos por venir. Pero claro, siendo un espacio académico, el rigor investigativo es crucial. Aquí no hubo espacio para la adivinación.

“Esta es la primera clase que se da de prospectiva, que viene a ser estudios de futuro. No es Walter Mercado, no es pensar que estamos hablando de lo que va a pasar el futuro, pero sí trabajamos posibilidades de futuro, entonces se hace toda una investigación y lo que están viendo aquí es el final de esa investigación que se enseña al público en general para sacarlo de la academia”, explicó la profesora durante la presentación final de su grupo de estudiantes en una exhibición titulada “Futuros Culturales”.

La exposición se llevó a cabo en la galería y espacio comunitario Capicú Adentro, ubicado en el corazón de la Plaza del Mercado de Río Piedras. Los estudiantes del curso dirigido por O’neill tuvieron que presentar sus piezas en un formato que evoca el cruce entre una feria científica y un show de arte. Pero, ¿cómo funciona el proceso de imaginar futuros posibles?

Algunos de los trabajos presentados por los estudiantes. (Pablo Martínez Rodríguez)

“Se trabaja con distintos escenarios, positivos y negativos, el deseado, el que te gustaría que fuera, el que tú piensas que va a venir y tú quieres mitigar, esos son todos los trabajos que estamos viendo aquí. Entonces, para que la gente se imagine, no sea todo teórico, hicimos el artefacto del futuro”, dijo la profesora.

Uno de los estudiantes del curso, Vladimir Pérez Carucinni, decidió trabajar con el futuro del sonido. Habiendo trabajado con la música desde hace muchos años, asumió como reto tratar de abrirse a todas las posibilidades, un método que describió como algo completamente nuevo en su experiencia académica.

“Pues la realidad es que esta metodología de la perspectiva y estudio de futuros no la conocía previo a la maestría. Así que fue un curso bien innovador para mí y bien dinámico en ese sentido”, explicó Pérez Carucinni.

Su trabajo, titulado “Los futuros de los usos y formatos del audio” traza varios escenarios en los que abunda sobre cómo podrían verse y escucharse la música, el sonido ambiental y hasta los pódcast en 15 años.

“Básicamente, uno se convierte en un radar en donde empecé identificar señales a partir del tema que a uno le interesa qué son esas cosas y sucesos raros que están pasando. En mi caso, yo me enfoqué en el audio. No me quise meter muy adentro porque honré esa curiosidad que tenía verla del audio en general y para dónde estaba moviéndose, qué cosas estaban sucediendo. Ahí empiezo identificar señales en la música comercial, también en la música independiente, al igual que todo este tema de la inteligencia artificial y cómo se está integrando la producción”, explicó.

Otra estudiante del curso fue Myrta Fourquet, quien optó por trabajar con los futuros posibles de los récords en vinilo, un formato que ha adquirido auge reciente y ha encontrado nueva vida en las manos de coleccionistas.

"Los futuros de los vinilos", por Myrta Fourquet. (Pablo Martínez Rodríguez)

“El vinilo es un objeto que es del pasado, pero que de unos años para acá pasa por un renacimiento extraño. Lo digital y las descargas están adelante, pero el vinilo, no sé por qué, los jóvenes digitales, tienen una obsesión con adquirir ese objeto. Y de ahí me di a la búsqueda de ver qué era lo que provocaba ese interés. Y me di cuenta de que era como una nostalgia por los objetos ‘retro’”, explicó Fourquet, quien tomando esto como punto de partida imaginó un futuro en el que consumir y coleccionar vinilos es tan común como ir por un café.

Fue inspirada en esto que creo su “artefacto del futuro”, uno de los requerimientos que impuso la profesora O’neill. Este artefacto debe ser producto de la investigación y de las predicciones particulares de cada estudiante, pues los obliga a poner en práctica sus teorías en la forma de un objeto imaginario, pero práctico.

En el futuro de Fourquet, existe un tipo de “coffee shop” dedicado a la venta de café y de vinilos.

Myrta Fourquet Chompré presentó una propuesta relacionada con el vinilo. (Pablo Martínez Rodríguez)

“El objeto que yo cree es una vitrola con cafetera y se llama la ‘cafetrola’. Entonces la cafetrola, pues se podía obtener en ese ‘coffee shop’, que tú podías ir a comprar vinilos, como también te podías sentar a escuchar los vinilos”, dijo la estudiante.

Asimismo, varios otros estudiantes presentaron sus proyectos con emoción y escogiendo temas muy variados.

Según O’neill, durante el proceso, sus estudiantes aprendieron a identificar, señales que luego se transformaban en patrones que, a su vez, sirvieron de herramienta para hacer proyecciones y predecir tendencias o cambios mirando a 15 años.

“La idea es que ellos desarrollen destrezas para ver más allá de 40 y 50 años. Eso se llama planeación estratégica, y este país necesita ver hacia el futuro para esperanza, pero también para que se planifique”, sostuvo la académica.