Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
15 de octubre de 2025
89°ligeramente nublado
EntretenimientoCultura
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Honran el legado de Antonio Martorell en la Universidad Albizu

La institución guarda la colección “Salmos de Cardenal”, del artista puertorriqueño, como parte de sus archivos

15 de octubre de 2025 - 11:00 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El artista puertorriqueño se dirigió a un grupo de personas en la Universidad Carlos Albizu, en San Juan. Detrás, en la pared, se puede ver parte de la colección "Salmos de Cardenal". (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

La Universidad Albizu presentó oficialmente la colección “Salmos de Cardenal”, una obra valiosa del reconocido artista puertorriqueño Antonio Martorell. Esta colección, creada en 1971, une arte y poesía en una serie de grabados inspirados en los versos del sacerdote nicaragüense Ernesto Cardenal.

RELACIONADAS

Más que una exposición, esta develación celebra el vínculo histórico entre Martorell y el fundador de la universidad, el doctor Carlos Albizu, y reafirma el compromiso de la institución con la cultura, la educación y la transformación social a través del arte.

Martorell, artista multidisciplinario, se ha destacado como grabador, pintor, dibujante, diseñador de escenografía y vestuario, escritor, ilustrador y profesor. Su obra ha trascendido generaciones, convirtiéndose en referente cultural para Puerto Rico y el mundo.

El portafolio “Salmos de Cardenal” fue concebido en 1971, año en que Martorell trabajaba en su Taller Alacrán, vecino de la sede del Instituto Psicológico fundado por el doctor Carlos Albizu Miranda en el Viejo San Juan. En ese mismo periodo, el Instituto evolucionó hacia el Centro Caribeño de Estudios Posgraduados, antecedente de lo que hoy conocemos como la Universidad Albizu. La relación de amistad entre el joven Martorell, de 32 años, y el doctor Albizu, de 51, propició que la institución adquiriera la colección, la cual fue expuesta en la sala de juntas de la Universidad.

“El doctor Carlos Albizu tuvo la sensibilidad y el compromiso de acercar el arte al entorno universitario”, expresó el doctor Nelson E. Soto, presidente de la Universidad Albizu. “Su decisión de incorporar el portafolio ‘Salmos de Cardenal’ a nuestra universidad no solo fortaleció el vínculo entre la psicología, la cultura y la comunidad, sino que también aseguró que generaciones futuras pudieran apreciar el genio creativo de Antonio Martorell, uno de los artistas más prolíficos y trascendentales que ha dado Puerto Rico”.

La obra consiste en 18 pliegos en xilografía que fusionan palabra e imagen. Inspirado en los poemas del sacerdote y poeta nicaragüense Ernesto Cardenal, cada pliego recoge versos seleccionados y caligrafiados por Martorell, integrados con imágenes de gran fuerza visual. Estos poemas, publicados originalmente en 1963 y luego en ediciones de 1967 y 1988, adoptan la forma de oraciones paralelas a los Salmos bíblicos, alzando un clamor de justicia en medio de convicciones religiosas y realidades sociales y políticas.

Martorell, inicialmente comisionado para diseñar la portada de un libro, encontró en los textos una fuente de inspiración tan poderosa que lo llevó a desarrollar un lenguaje artístico propio: las “imalabras”. En ellas, la caligrafía se convierte en trazo visual y la imagen en palabra, en una composición única donde literatura y arte se entrelazan.

Con esta valiosa colección y su próxima develación, la Universidad Albizu reafirma su compromiso de resguardar y difundir el legado cultural puertorriqueño, inspirando a estudiantes, académicos y a la comunidad en general a valorar el arte como vehículo de transformación social.

Tags
Antonio MartorellUniversidad Carlos AlbizuArte
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 15 de octubre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: