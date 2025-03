Antonio Martorell revisa su cartografía en “Mapas”

“Desde la infancia me han fascinado los mapas. La magia cartográfica vislumbrada en la revista National Geographic ha encontrado su ruta hasta estos acuciantes tiempos de guerras, catástrofes climáticas y migraciones globales. Durante una reciente visita a Orlando, Florida, me percaté de haber exhibido, ofrecido conferencias y talleres de arte en muchos de los Estados Unidos, entre ellos Hawaii donde fui invitado por el Honolulu Academy of Arts para celebrar el centenario de la migración puertorriqueña de 1900. Estamos dondequiera. Por eso me agencié, con la ayuda de mis amigos, encajar nuestra bandera boricua en cada uno de los estados de la Unión, mediante un bordado mapa de lentejuelas. El atlas mundial se convirtió en escenario de una telaraña esquelética que se cierne sobre nosotros, cuál abrazo mortal. Esto me trajo de vuelta a la Isla de Puerto Rico, U.S.A. amenazada por la oscuridad, pero todavía brillando en el Mar Caribe”, comenta el maestro Martorell.