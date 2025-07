Hotel Fairmont El San Juan lanza experiencias inspiradas en la residencia de Bad Bunny

La histórica residencia “No me quiero ir de aquí” que el exponente urbano boricua Bad Bunny inauguró el 11 de julio, sin duda, logró que el mundo fijara su atención en Puerto Rico. Esto, a su vez, provocó una reactivación sin precedentes en el turismo local y redistribuyó los beneficios económicos entre distintas industrias con la llegada de miles de visitantes.

La hospedería, ubicada en Isla Verde , no solo incluyó el “VIP Concert & Hotel Experience” y el “VIP Concert Experience”, sino que también lanzó una “temporada inolvidable” llena de experiencias inspiradas en la residencia.

Para quienes deseen seguir la fiesta desde el 1 de agosto, “El After at Chico” tendrá lugar posterior a todos los conciertos de los viernes y sábados, a partir de la 1:00 a.m., con ritmos latinos y urbanos. La entrada será libre de costo, confirmó la hospedería.