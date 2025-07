La estrella urbana Bad Bunny participó en la noche del martes en dos de los programas nocturnos más vistos de la televisión en Estados Unidos, “The Late Show with Stephen Colbert” de CBS y “Late Night with Seth Meyers” de la cadena NBC.

El cantante puertorriqueño habló sobre las emociones que experimenta en la histórica residencia musical “No me quiero ir de aquí” , que presenta en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, su participación en la película “Happy Gilmore 2” , junto al famoso actor Adam Sandler y sobre la evolución que ha tenido como artista y persona en los últimos años. En ambos espacios televisivos su participación fue jocosa, sincera y muy natural.

“Antes sí. Al principio, Bad Bunny era más un personaje. Pero al crecer, creo que ahora hay más de Benito en Bad Bunny. Aprendí que no hay nada mejor que ser uno mismo. En la vida y en el arte, en la música: ser tú mismo es lo mejor. Benito, Bad Bunny... son lo mismo. Quizás, cuando estoy en el escenario, Bad Bunny es más… no sé, más confiado y poderoso. Me siento diferente. Pero tiene que ver con estar en el escenario y con la conexión con el público”, aseguró la estrella urbana que se prepara este próximo fin de semana para ofrecer las funciones siete, ocho y nueve de la residencia que concluye el 14 de septiembre con 30 conciertos en el Choliseo.