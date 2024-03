Inspira su arte en la flora y fauna boricua

Impresionantes obras de arte, que replican casi de manera exacta las formas y colores de diversas especies de la flora y fauna puertorriqueña, resultan del talento del artesano cagüeno Antonio Nieves Esteves, quien ha dedicado casi dos décadas a su faena.

Nieves Esteves labora como artesano certificado en la talla de madera en relieve desde el 2005, pero, con el paso del tiempo, experimentó con el arte tridimensional, logrando piezas exquisitas.

“Siempre me ha gustado la naturaleza, cuando empiezo a trabajar las piezas me gustaban las flores y todas esas cosas. Pero los bodegones nacen cuando iba a participar de una feria en Plaza Las Américas y quería hacer algo diferente… Ahí hice mi primer bodegón que era de calabaza, panas, plátanos, ñames, aguacates”, explicó el artista.

El artista elabora con precisión cada detalle en sus obras. (Wanda Liz Vega)

“Entonces, un amigo tallador de aves (Alex Ríos), me dijo que si me había ido bien con ese tema, que siguiera porque era el único trabajándolo, y seguí por ahí. Actualmente creo que soy el único que todavía trabaja el tema”, agregó el artesano, quien estudió en la Escuela de Artes Plásticas de San Juan, de donde se graduó en el 2007.

Pero una característica particular de sus piezas, es que apelan solo a lo local. “Mi temática es la flora y la fauna, pero no hago manzanas, no hago uvas, no hago strawberries; las frutas que van a ver en mis piezas son locales. Trabajo quenepas, mangós, pumarrosa, guayaba, acerola, tamarindos y coco, además de los bodegones de verduras. Mi enfoque es trabajar cosas locales”, explicó Nieves Esteves, de 42 años.

Entre sus piezas más populares se encuentran unos pequeños cuadros con diversas frutas locales que parecen sacadas del mismo árbol y tienen un valor de $375.

Los trabajos son inspirados en productos locales. (Wanda Liz Vega)

“Las quenepas son mi best seller porque parecen unas quenepas de verdad, que te las puedes comer. Esa pieza es la más pequeña que trabajo y, si empiezo desde cero, me puede tomar una semana. La trabajo también de coco y son de mis piezas más pequeñas. He logrado tener una producción, pero si me pongo a hacer una sola pieza de esas semanal, no como”, señaló el artista.

En su travesía por el mundo del arte de la talla en madera a relieve, su madre Madeline Esteves ha sido su fiel cómplice. No es artesana, pero ha sido su guía en su trayectoria como artista, aunque en tiempos recientes no ha estado tan activa por condiciones de salud.

“(Ella) es paciente de una enfermedad degenerativa… la diagnosticaron en el 2020. Por eso ya no puede trabajar conmigo, hay veces que se sienta a lijar una que otra pieza. He traído gente para que me ayude a trabajar y nadie lo hace como ella”, confesó el hombre.

Asimismo, Nieves Esteves señaló que gran parte de su tiempo lo dedica a sus trabajos, pues es su sustento de vida.

“Lo más retante ha sido vivir de esto. Es un trabajo que coge muchísimo tiempo y yo me dedico a esto, no hago nada más. Prácticamente no tengo vida social, trabajo todos los días entre 8 y 10 horas. Mi taller lo tengo en mi casa y me gusta mi trabajo, pero es fuerte”, afirmó el cagüeño.

Pero, ¿cuál es el secreto de su arte? Sus deseos constantes de aprender.