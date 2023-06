Tallar la madera y darle forma a sus ideas hasta convertirse en un artista nunca estuvo en los planes de José Luis De Jesús Cora, pues a pesar de contar con destrezas como ebanista, no veía futuro en el mundo de las artesanías. Sin embargo, una vez se retiró de sus labores tras 32 años de servicio en diferentes agencias del gobierno, “Chewy”, como lo conocen sus allegados, quien tiene un bachillerato en Ciencias Sociales y una maestría en Orientación y Consejería en la Universidad de Puerto Rico (UPR) en Cayey, decidió tomar un taller de talla y es ahí cuando descubrió su nueva pasión.

“Cuando me jubilé en el 2009, decidí ir a una Escuela de Adultos del Departamento de Educación a tomar un taller de talla porque ya yo trabajaba la ebanistería y dominaba la madera. En ese taller hice unas tres piezas y vi que se me hacía fácil, entonces me certifico como tallador por Fomento Industrial en el 2010, y luego me certifico con el Instituto de Cultura Puertorriqueña en el 2011″, explicó el arroyano. A través de la firma, Artesanías Puertorriqueñas Naturio, José Luis crea obras como reyes magos, quijotes, santos, vejigantes; símbolos patrio como la bandera puertorriqueña, además de nacimientos y caballitos de pica, entre otros.

“Honestamente no ha sido complicado porque tengo la habilidad de todo lo que hago, lo hago sin patrón. Lo voy plasmando según lo que va surgiendo en mi mente. No hago un dibujo ni nada, lo pongo en mi mente y según voy tallando, digo: ‘voy a hacer esto, aquello, le queda bien esto otro’. Ahí voy creando en la misma pieza”, dijo el hombre de 68 años, tras destacar que no repite sus trabajos; o sea, que cada cliente se lleva una obra exclusiva.

“Los reyes magos trato de hacerlos todos diferentes, trato de que ningún rey que yo haga sea igual a otro. Lo que busco con esto es que la persona que se lleve la pieza, tenga algo único. Los hago completos o solo la carita, los monto a caballos, los pongo en tablas o los monto de lado (perfil), la idea es que sean piezas para todos los gustos y presupuestos. Por ejemplo, vendo solo las caritas de los reyes magos porque a veces hay gente que va buscando piezas económicas y no tienen $400 para comprar unos reyes completos, pero tiene $85″, señaló el tallador, a quien el año pasado le dedicaron la 13era Feria Artesanal Guayamesa.

Además de los reyes, “Chewy” talla santos por pedido y, cuando visita las diversas ferias alrededor de la isla, trabaja una variedad de piezas para que los clientes siempre encuentren una obra que se ajuste a sus preferencias.

Varias de las piezas que el artesano José Luis Cora talla en madera. (WANDA LIZ VEGA)

“Hago variedad de productos porque no quería quedarme en reyes y santos nada más. Cuando vas a una feria casi siempre los talladores eso es lo que tienen, pero si tú ves mi mesa tiene un conglomerado de cosas diferentes. Pero si tengo las piezas costosas, hasta que no me llegue el novio de esa pieza, pues no la vendo. Lo mío es mover la mesa. Tener variedad también me ayuda a que el público que no le gusta algo, tiene opciones”, indicó De Jesús Cora.

Pero, el artesano confiesa que no trabaja solo, pues comparte la pasión por la artesanía con su esposa, María Del Carmen Ramos y su única hija, Yesenia de Jesús Ramos. Ambas también son artesanas y, con su ojo clínico, le ayudan con ideas y sugerencias, haciendo de las artes una razón para compartir y compenetrarse en familia. “La dinámica es interesante y a la misma vez divertida porque nosotros tenemos buena comunicación y relación y nos autoevaluamos y muchas veces, si estoy haciendo una pieza y estoy pintando, ellas me dicen: ‘ese color no va o ubica esa pieza así’. Yo también le doy ideas a ellas y estamos constantemente asesorándonos unos a otros, aceptamos la crítica constructiva. A veces cuatro ojos ven más que dos. La pasamos bien, tenemos un taller común, nos vamos y vemos televisión y estamos hasta por la noche allí compartiendo”, dijo.

Además de reyes magos, el artesano hace talla santos por pedido así como una variedad de piezas para que los clientes siempre encuentren una obra que se ajuste a sus preferencias. (WANDA LIZ VEGA)

Asimismo, De Jesús Cora confesó que dedicarse al arte le ha traído mucha satisfacción tanto a nivel personal y familiar, como profesional. “Hay gente que llega a mi mesa y me dice: ‘yo no le puedo comprar, pero Dios bendiga sus manos, la verdad que tiene un talento…’. Y yo les digo que eso vale más que me compre una pieza. Otros me dicen que tengo que ser yo el que le haga el trabajo sin importar cuánto cobre. Cuando te dicen eso, es que valoran tu trabajo. Para mí representa un orgullo y un honor cuando me llama un cliente. Yo no esperaba que esto de ser artesano fuera así”, manifestó el artista, quien todos los domingos se ubica junto a otros artesanos en el área del Malecón de Arroyo en horario de 11:00 a.m. a 6:00 p.m.

Quienes deseen conseguir a “Chewy”, pueden acceder a su página de Facebook: Artesanías Puertorriqueñas Naturio o llamar al 787-439-6219. En el caso de su esposa, María del Carmen Ramos, quien es artesana en cuero y tiene su taller, Artesanías Puertorriqueñas Camalu, puede llamar al 787-439-7256. Mientras que su hija Yesenia, artesana de pirograbado en madera, sus trabajos se encuentran en la página Artesanías Herencia y Raíces. Puede contactarla al 787-213-6218.