Joven boricua triunfa en importante competencia de ópera

El joven barítono toalteño Gabriel Natal-Báez se alzó como uno de los ganadores de la prestigiosa Metropolitan Opera Eric and Dominique Laffont Competition (anteriormente conocida como Met Auditions), una de las competencias más importantes del mundo del canto lírico. En la ronda final, seis participantes fueron premiados con $20,000 cada uno, tras un riguroso proceso de selección.

Este año, más de 1,700 cantantes jóvenes participaron en las rondas iniciales. Natal-Báez fue uno de los diez finalistas y se destacó como uno de los ganadores, logrando un reconocimiento comparable a obtener una medalla de oro en las “olimpiadas del canto lírico”. Este logro representa un hito para Puerto Rico, siendo la primera vez desde la participación de la soprano Elaine Arandes en 1984 que un artista puertorriqueño alcanza tal distinción en esta competencia.

El camino de Natal-Báez hacia este triunfo comenzó en la ronda preliminar celebrada en el Teatro del Conservatorio de Música de Puerto Rico, seguido por su participación en la competencia regional de Nueva Orleans. Tras resultar ganador de la Región del Golfo, avanzó a la semifinal en Nueva York. La ronda final se llevó a cabo el pasado domingo en el Metropolitan Opera House, donde el artista se presentó junto a la orquesta titular de la compañía, dirigida por el maestro Carlo Rizzi. La reacción del público tras el anuncio del jurado confirmó su preparación para integrarse a las más importantes compañías de ópera del mundo.

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Gabriel Natal-Báez posee un bachillerato en Artes de la Universidad de Puerto Rico. Realizó estudios de canto en el Conservatorio de Música de Puerto Rico bajo la profesora Ilca López y completó su maestría en Rice University, en Houston, bajo la tutela de la reconocida soprano Ana María Martínez. Como parte de su formación artística, ha interpretado roles principales en producciones como The Ghost of Versailles, Dido y Eneas, Dr. Miracle y Carmina Burana, entre otras. En Puerto Rico, también ha participado en diversas producciones de ópera y zarzuela, destacándose recientemente en su debut como solista con la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico durante la pasada temporada navideña.

Actualmente, forma parte del prestigioso programa Adler Fellowship de la Ópera de San Francisco, donde próximamente interpretará el rol de Marcello en La Bohème.