Hay secretos que se esconden entre las sombras de nuestra cotidianidad. El artista plástico Julio Lugo Rivas cree que es importante escarbar con la mirada entre los escenarios que nos rodean para encontrar capas y relieves nunca antes vistos. Escenarios que nos pueden enseñar algo sobre nosotros mismos o las situaciones que vivimos.

Su más reciente exposición, “Atisbos entre sombras”, curada por Carlos Ortiz Burgos, abrió el pasado 22 de febrero en la SalaFAR de la Fundación Ángel Ramos en San Juan. Las 15 piezas que la componen son experimentaciones con colores, texturas y materiales que invitan a la exploración visual y a la intriga, ejecutadas en acrílico sobre tela, en varios formatos. De pie en la sala, el artista contemplaba su obra y reflexionaba.

“Comenzó con una exploración de lo que son los velos, las capas y las transparencias. Ya venía haciendo una serie de instalaciones donde el público tenía un cierto protagonismo y donde el público utilizaba la pieza, convirtiéndose ese acto final en la obra de arte. Quise retomar nuevamente la pintura y darle un giro de manera que pudiera ser un acercamiento de esa experiencia a través de la abstracción”, expresó.

PUBLICIDAD

El hombre, de 44 años de edad y estatura mediana, vestía una camisa polo negra, mahón y tenis blancos. Un reflejo de su espíritu humilde y la profundidad silenciosa de su trabajo. Esta serie de obras abstractas están inspiradas en las distintas experiencias por las que ha pasado la sociedad puertorriqueña en tiempos recientes.

Las obras de Julio Lugo Rivas son experimentaciones con colores, texturas y materiales que invitan a la exploración visual en su exposición "Atisbos entre sombras" en la Sala FAR. FOTO: VANESSA SERRA DIAZ vanessa.serra@gfrmedia.com) (VANESSA SERRA DIAZ)

“Nosotros, como sociedad, hemos hecho muchos descubrimientos. Primero, los descubrimientos tras el paso del huracán María, donde pudimos ver por primera vez unos sectores de pobreza que no habíamos visto hasta el momento. Ante ese fenómeno atmosférico, me enfoco en hacer que el espectador tenga la necesidad de buscar, ya sea a través de la sombra, ya sea detrás de las capas, detrás de las telas, que haya una intención de búsqueda y de encuentro”, explicó.

Además de su carrera artística, Lugo Rivas tiene una carrera profesional en farmacia. Dijo que la visión científica siempre está presente en sus experimentaciones en las artes. “Para mí, el arte no es un estilo de vida, es una forma de pensar. Es un lenguaje, es una forma de razonar. Las obras están aquí para causar algún tipo de reacción. Están aquí para conversar con el público. Y tal vez crear una mejor conciencia de lo que nos rodea. Yo creo que es la única forma de crecer como individuos y como país, estar bien atentos”.

Sobre el nombre de la exposición, manifestó que fue un proceso cargado de significado que ocurrió de forma orgánica. “Quisimos buscar un nombre que uniera todas sus elementos. En la búsqueda nos dimos cuenta de que estábamos obviando algo bien importante que era la sombra que creaban estos elementos cuando se proyectaban y cuando interaccionaban con la luz. Y yo creo que eso se acerca a las experiencias que hemos tenido en los últimos años de momentos sombríos y esa oportunidad que hemos tenido de escudriñar, de examinar la situación y de crecer como personas y como pueblo”.

PUBLICIDAD

Lugo Rivas hoy tiene un cabello y una barba llena de canas, de las que se siente orgulloso, y que reflejan su crecimiento como artista y persona. “No es para menos lo que hemos vivido en los últimos años. Hemos vivido mucho y de una manera bien intensa. Ese proceso de maduración se ha visto un poco acelerado por las cosas que nos suceden a diario. Así que yo debo entender que eso de alguna forma u otras se reflejan en la obra”, reflexionó.

También opinó sobre el estado de la clase artística actual y la necesidad de más espacios como la SalaFAR. “Tenemos una clase artística muy nutrida y he tenido la oportunidad de salir fuera de la isla y ver que nuestro talento es único. No me atrevería a llamarlo como una crisis de apreciación, pero sí necesitamos más espacios como este para continuar elaborando y continuar nutriendo lo que es el lenguaje artístico y cultural”.