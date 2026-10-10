La actriz Raquel Santiago recibe premio internacional en Nueva York

La actriz puertorriqueña Raquel Santiago Rodríguez fue galardonada por su contribución a las bellas artes con su magistral monólogo “La Casa de Bernarda Alba”, adaptación de la obra cumbre de Federico García Lorca.

Esta fue honrada con el prestigioso Premio Arte Internacional, como un reconocimiento a su invaluable contribución a las bellas artes en la categoría de Actriz de Monólogo.

La ceremonia de premiación se celebró el pasado 4 de octubre de 2026 en el prestigioso William V. Musto Cultural Center, en Union City, Nueva Jersey, ante destacadas personalidades de las artes a nivel internacional.

Santiago Rodríguez no solo adaptó, editó y dirigió el montaje, sino que logró convertir una obra coral en un esfuerzo unipersonal donde interpreta los nueve personajes, que son nueve mujeres, nueve almas y nueve universos distintos habitando un solo cuerpo en escena.

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Según se informó, ha sido un trabajo titánico que ha dejado al público y a la crítica internacional sin aliento. Asimismo, se señala que este premio consagra a Santiago Rodríguez como una de las actrices más versátiles, valientes y completas de esta generación, que no le teme a los retos y que eleva el teatro puertorriqueño al más alto nivel internacional.