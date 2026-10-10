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La actriz Raquel Santiago recibe premio internacional en Nueva York

Obtuvo el galardón en la categoría Actriz de Monólogo

10 de octubre de 2026 - 8:00 PM

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Raquel Santiago es actriz, directora y productora puertorriqueña. (Suministrada)
Shakira Vargas Rodríguez
Por Shakira Vargas Rodríguez
Periodista de Estilos de Vida y Entretenimientoshakira.vargas@gfrmedia.com

La actriz puertorriqueña Raquel Santiago Rodríguez fue galardonada por su contribución a las bellas artes con su magistral monólogo “La Casa de Bernarda Alba”, adaptación de la obra cumbre de Federico García Lorca.

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Esta fue honrada con el prestigioso Premio Arte Internacional, como un reconocimiento a su invaluable contribución a las bellas artes en la categoría de Actriz de Monólogo.

La ceremonia de premiación se celebró el pasado 4 de octubre de 2026 en el prestigioso William V. Musto Cultural Center, en Union City, Nueva Jersey, ante destacadas personalidades de las artes a nivel internacional.

Santiago Rodríguez no solo adaptó, editó y dirigió el montaje, sino que logró convertir una obra coral en un esfuerzo unipersonal donde interpreta los nueve personajes, que son nueve mujeres, nueve almas y nueve universos distintos habitando un solo cuerpo en escena.

Según se informó, ha sido un trabajo titánico que ha dejado al público y a la crítica internacional sin aliento. Asimismo, se señala que este premio consagra a Santiago Rodríguez como una de las actrices más versátiles, valientes y completas de esta generación, que no le teme a los retos y que eleva el teatro puertorriqueño al más alto nivel internacional.

El pasado mes de abril, la actriz, directora y productora puertorriqueña fue galardonada en los prestigiosos Premios Latin Alternative Theater Awards (LATA), celebrados en la ciudad de Nueva York, consolidando su presencia como una de las voces más potentes y singulares del teatro contemporáneo puertorriqueño.

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actriz Premiación
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Nacida en la ciudad de Bayamón y criada en el sector Macún de Toa Baja, durante su niñez, Shakira Vargas Rodríguez siempre se sintió atraída por los acontecimientos del país, la...
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