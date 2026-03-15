“La Cenicienta” se va de gira para el oeste de Puerto Rico

La compañía teatral ABAI Inc. estrenó la obra “La Cenicienta” en San Juan y ahora se propone llevarla al oeste de la isla.

La versión libre del productor y director Freddy Benítez, continuará su gira por diversos teatros de Puerto Rico. La próxima función se presentará el 19 de marzo de 2026 en el Teatro Juventud de Lajas. Posteriormente la obra llegará en junio al Teatro Yagüez de Mayagüez, con funciones especiales dirigidas a campamentos de verano.

La producción reúne a un elenco compuesto por profesores de baile y teatro provenientes de distintas regiones del país, quienes unieron sus talentos para ofrecer una puesta en escena que ha cautivado a toda la familia. La obra combina actuación, danza, efectos audiovisuales y elementos escénicos que transforman este clásico cuento en una experiencia teatral llena de magia.

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Las coreografías estuvieron a cargo del profesor Alexis Mejías, mientras que los efectos audiovisuales fueron diseñados por el profesor Juan Pérez.

Un elenco de 14 profesionales de las artes escénicas da vida a la puesta en escena. “La Cenicienta” presenta valores universales como la bondad, el amor y la esperanza, en un montaje pensado para el disfrute de toda la familia.

La producción de ABAI Inc. se distingue por sus vistosos vestuarios y una escenografía colorida, funcional y cuidadosamente diseñada, que sirve de marco para que actores y bailarines interpreten cada personaje.