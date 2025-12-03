La maestra que sigue aprendiendo: Adriana Barraza comparte su visión actoral en la isla

La reconocida actriz mexicana Adriana Barraza formará parte de la celebración del 55to Festival de Teatro Internacional del Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP) y la Comedia Puertorriqueña, donde ofrecerá una clase magistral dirigida a la comunidad artística local, fiel a su visión de que enseñar también es una forma de seguir aprendiendo.

El Nuevo Día conversó con la destacada actriz de películas como “Drag Me to Hell” (2009), "Where the Tracks End" (2023) y “Blue Beetle” (2024) sobre su participación en el festival, su importancia en la industria y lo que espera llevarse de todos los que se den cita al encuentro que se llevará a cabo los días 13 y 14 de diciembre en el Centro de Bellas Artes de Santurce.

Con una trayectoria de cinco décadas en televisión, teatro y cine, y siendo nominada al premio Óscar como “Mejor actriz de reparto” por su actuación en el filme “Babel” (2006), no deja de adquirir conocimientos, pues la también profesora asegura que “cada vez que enseño, aprendo”, por lo que liderar estos dos cursos en Puerto Rico la emociona muchísimo. Y aunque haya ofrecido una clase “veinte mil veces”, Barraza destacó la importancia de estar con los sentidos alertas y “siempre atenta”.

“Aunque haya leído ese párrafo muchas veces, siempre encuentras otras lecturas. Porque todo depende de la edad de uno o la experiencia. Son riquezas. Y luego, estar con los jóvenes —o no jóvenes, porque a veces son de cualquier edad—, al verlos trabajar, uno tiene nuevas preguntas que tengo que investigar y entonces aprendo más. Es siempre, en un círculo, en este caso virtuoso, dar clases y, para mí, siempre lo será”, reflexionó.

Según se detalló, el curso estará compuesto por dos sesiones de trabajo enfocadas en los conceptos de naturalidad, veracidad y profundidad. En el encuentro participarán 20 estudiantes previamente seleccionados. Sin embargo, aquellos interesados podrán asistir en calidad de oyentes —y libre de costo— para observar el proceso creativo con la veterana artista.

Al cierre de cada jornada se llevará a cabo un segmento de preguntas y respuestas, abierto a todos los asistentes, lo que permitirá un intercambio directo con la maestra y actriz de exitosas telenovelas como “Cómplices al rescate” y “Silvana sin lana”.

“Me gustaría mucho que todas sus dudas sean expresadas. Nunca nada es tonto, nunca nada es simple. Espero, de verdad, que les guste mucho el material, que les sirva de algo y que todas las preguntas que quieran hacer sean realizadas”, sostuvo al hablar de lo que espera de sus estudiantes al culminar sus clases.

“Los actores vivimos en aprendizaje continuo. La actuación cambia, se renueva y nos exige crecer siempre. Hoy celebramos que una artista y maestra tan admirada como Adriana Barraza visite Puerto Rico para compartir su sabiduría en una clase magistral de actuación para talentos emergentes y profesionales como parte del 55to Festival de Teatro Internacional del ICP. Con una carrera que abarca 50 años, su presencia es un honor que nos inspira profundamente”, expresaron por su parte los productores de La Comedia Puertorriqueña, Gilberto Rodríguez y Sandra Teres.

Cabe destacar que el evento del ICP este año celebra el intercambio cultural y la excelencia actoral a través de una agenda de espectáculos, talleres y clases magistrales con figuras destacadas del teatro iberoamericano; oportunidades de crecimiento y aprendizaje para todo aquel amante de las bellas artes.

¿Cómo considera que este tipo de eventos enriquece tanto a los actores como al público?, preguntamos.

“Cuando uno ve cómo se hacen las cosas en otros lugares, en otros idiomas, el actor aprende muchísimo”, aseguró. “Siempre les digo a mis alumnos que no solamente se aprende en el aula; se aprende todos los días, leyendo, viendo la vida y, en este caso, como espectador de eventos como estos. Es tan enriquecedor que uno se lleva siempre una lección”.

Barraza enfatizó la importancia del aprendizaje continuo y del intercambio artístico, un elemento que considera esencial para el crecimiento de cualquier intérprete. Ese espíritu de colaboración es precisamente lo que espera fomentar en Puerto Rico con esta experiencia educativa.

Si pudiera darle un consejo a quienes recién comienzan en el teatro, ¿cuál sería?, preguntamos al finalizar la conversación.

“Esta me la dijeron cuando chiquita y, de pronto, no entendía mucho, pero ahora lo repito como maestra: no hay nada que se logre sin disciplina. No hay nada que no esté basado en el esfuerzo y la disciplina, y es la razón por la cual hago las cosas”, finalizó.