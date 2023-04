El Centro de Conservación y Restauración de Puerto Rico (CENCOR) oficializó el pasado jueves el lanzamiento de su proyecto “Papel se Conserva: Iniciativa para la conservación de patrimonio en papel, libros y materiales fotográficos”.

“Papel se Conserva” es un programa multianual del CENCOR que busca promover la preservación y conservación de colecciones documentales en los archivos y bibliotecas del país mediante un esfuerzo coordinado de educación, de investigación, publicaciones y proyectos técnicos de preservación y conservación. La iniciativa impactará profesionales y estudiantes, así como custodios y usuarios de estas colecciones.

La presentación del proyecto se llevó a cabo en la Biblioteca General José M. Lázaro de la UPR en Río Piedras, una de las bibliotecas más importantes para la investigación histórica en la isla. (Suministrada)

“Uno de los objetivos del CENCOR es desarrollar y proponer iniciativas alineadas a promover mejores prácticas de gestión y conservación de objetos, obras de arte y colecciones, incluyendo nuestro patrimonio documental en cientos de repositorios públicos y privados alrededor de la Isla,” explicó el director general del Centro, Héctor Berdecía Hernández.

Como primer proyecto de esta iniciativa, el CENCOR ha sido elegido para recibir una subvención de $350,000.00 por parte de la National Endowment for the Humanities (NEH, en inglés) para desarrollar un programa técnico y educativo a dos años en conjunto al Conservation Center for Art and Historic Artifacts (CCAHA) que incluirá la celebración de 16 talleres, simposios, entrenamientos, oportunidades de internados para estudiantes universitarios y el desarrollo de publicación sobre guías de preservación de colecciones para Puerto Rico.

“Es un patrimonio vulnerable y nosotros, dentro del proceso de comenzar a desarrollar a CENCOR, identificamos qué patrimonios son los más vulnerables y en edificios históricos es la arquitectura de madera, que estamos perdiéndola a todo vapor y está en peligro de extinción. Pero, el otro lado es en el área de colecciones en museos, archivo, etcétera, pues el patrimonio documental, nuestros documentos históricos, y no solamente los documentos históricos que están en los archivos, instituciones y museos, si no, también tenemos miles de personas que tienen en sus casas acervos documentales”, explicó Berdecía Hernández.

Por otro lado, el CENCOR estará desarrollando junto a la organización Libraries Without Borders y a la Sociedad de Bibliotecarios de Puerto Rico un directorio oficial de bibliotecas de Puerto Rico mediante un cuestionario que estará siendo difundido entre los espacios y comunidades bibliotecarias. Este directorio tiene como fin identificar esos espacios y servicios existentes alrededor de la isla, además de entender las necesidades y retos para la preservación de libros históricos y colecciones especiales.

“Nosotros lo estamos enfocando en hacer conciencia sobre la importancia del patrimonio documental de nuestros documentos históricos, nuestros archivos, nuestros libros o material fotográfico, pero también crear guías y desarrollar mejores prácticas para que la gente aprenda a preservarlos de una mejor forma”, continuó el director de CENCOR.

La presentación del proyecto se llevó a cabo en la Biblioteca General José M. Lázaro de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras, una de las bibliotecas más importantes para la investigación histórica en la isla.

“Nosotros estamos interesados también en impactar, no solamente las instituciones, sino también los usuarios. Por ejemplo, historiadores, investigadores e incluso genealogistas, todo este tipo de personas que usan estas colecciones para nosotros es de gran interés, que también se sumen a la conversación”, sostuvo el experto en restauración.