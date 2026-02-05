Libro del trovador Omar Santiago entra al programa del Departamento de Educación

El Departamento de Educación inicia una nueva jornada educativa junto a la entidad Decimanía de Puerto Rico con la misión de promover la enseñanza de la décima puertorriqueña.

Este proyecto educativo y cultural tiene como objetivo ofrecer talleres especializados para ilustrar los encantos de la estrofa a los maestros del Programa de Español, en todas las regiones educativas de la isla.

Como parte de esta iniciativa los maestros participantes recibirán el libro "La Décima del Encanto", escrito por el trovador Omar Santiago Fuentes, como texto de referencia. En este libro, se describen las características y los atributos de la décima en Puerto Rico desde la perspectiva del trovador. Además, se comentan las normas de la preceptiva literaria que preserva la estrofa centenaria y se citan múltiples ejemplos de estrofas sobresalientes de decenas de autores. Otros atributos que hacen de este texto uno de mucho valor educativo es que incluye Juegos del Conocimiento y Códigos QR convirtiéndose en una pieza interactiva con elementos didácticos y musicales.

En los talleres se ofrecerán los aspectos históricos, literarios y poéticos de la décima espinela, y se discutirán las características más valoradas de la tradición escrita y cantada de la décima puertorriqueña.

“Este proyecto conectará a las nuevas generaciones con una tradición centenaria muy atesorada dentro de la cultura puertorriqueña y les dará herramientas y conocimientos para asumir la palabra y la poesía como expresiones contemporáneas. Este es un arte vivo y es necesario que las nuevas generaciones lo conozcan. La décima está íntimamente ligada a nuestra música autóctona, tiene una historia impresionante y es fundamental incluirla en la enseñanza del programa de Español del Departamento de Educación de Puerto Rico. Este proyecto se soñó y se logró. De verdad estoy muy emocionado”, expresó Santiago Fuentes, Ph.D., autor del libro y trovador, quien combina su arte con la investigación y la docencia.

Durante los talleres los maestros podrán apreciar las normas de la tradición oral que preserva el arte de la décima en la isla y repasarán los aspectos fundamentales que exhibe en la actualidad, como: la rima consonante, la métrica octosilábica y la estructura de la estrofa de los diez versos.

A la vez conocerán las diferencias entre las décimas escritas y las décimas creadas para el canto o la improvisación y reforzarán los conocimientos para la composición.

De esta forma se beneficiarán otras iniciativas que se promueven en el Programa de Español del Departamento de Educación como los certámenes de La Semana de la Lengua donde niños y jóvenes trovadores de todas las regiones educativas cantan y componen la décima. Este proyecto cultural es una buena noticia para la preservación de este arte porque propone una nueva mirada a la Décima, considerada como la estrofa predilecta de la poesía y el canto puertorriqueño en el Siglo XX y sigue siendo un género muy popular del Siglo XXI.