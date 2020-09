El actor, compositor y dramaturgo de raíces puertorriqueñas Lin-Manuel Miranda pidió en un video el voto a los ciudadanos de la isla y los latinos en general para que los candidatos del Partido Demócrata, Joe Biden y Kamala Harris, se conviertan en los futuros presidente y vicepresidenta de los Estados Unidos, respectivamente.

Miranda, en una grabación disponible este miércoles en las redes sociales, celebra el Mes de la Herencia Hispana y a la vez pide a los votantes puertorriqueños e hispanos su apoyo para Biden y Harris de cara a las elecciones de noviembre.

“Es el momento de celebrar esta festividad para más de 60 millones de latinos en Estados Unidos, pero por supuesto esto no puede ocurrir este año”, subrayó en referencia a la situación provocada por el COVID-19 Miranda, hijo de padres puertorriqueños y una figura que siempre que tiene oportunidad hace gala del orgullo por la tierra de sus antepasados.

El actor, una referencia para los hispanos de Estados Unidos por el prestigio ganado tras crear y protagonizar los musicales de Broadway “In the Heights” y “Hamilton” sostuvo que es un momento duro para todo el mundo, pero en especial para los latinos a lo largo de todo el país.

Miranda indicó que de Nueva York a San Juan y de San Antonio a Miami cada día mueren latinos en un índice desproporcionado a causa de un virus que el país hace tiempo tenía que haber controlado.

Asegura que Trump mintió sobre el COVID-19

Dijo que el presidente Donald Trump mintió acerca de la situación del COVID-19 en el inicio de la pandemia y que 6 meses después carece de plan para poner fin a este grave problema sanitario.

Para Miranda, que con el musical “In the Heights” de 2008 obtuvo los premios Tony a la mejor banda sonora original y al mejor musical, y un premio Grammy al mejor álbum de teatro musical, los puertorriqueños están devastados pero no sorprendidos, porque han vivido historias parecidas antes.

“Cuándo el huracán María devastó Puerto Rico, qué hizo el presidente -Donald Trump- para ayudar a estos ciudadanos de Estados Unidos -puertorriqueños-, para estos seres humanos, nada”, sostuvo Miranda.

“Se dedicó a lanzar toallas de papel en San Juan. De hecho, preguntó a personal de su gabinete si se podía vender Puerto Rico”, aseguró Miranda sobre un comentario aparecido en los medios en el que Trump trató de informarse sobre esa posibilidad.

El artista, que trabajó en las series The Electric Company (2009-2010) y Do No Harm (2013), reconoció que la constitución del país estadounidense, con todas sus imperfecciones, deja camino para “rechazar a Trump y elegir a alguien que celebre y no denigre a la isla y su comunidad”.

Señala a Biden como líder para los estadounidenses

“Joe Biden ha pasado toda su vida siendo un líder para los estadounidenses, un líder que valora la fe en la familia y la comunidad”, dijo sobre su candidato.

El artista considera que Biden es un líder que llega con esperanza y que quiere recobrar una mejor América que se pueda construir juntos, pero para ello primero hay que votar y con ello hacer la diferencia.

“Me dirijo a ti, uno de los 27 millones de latinos con derecho a voto en este país y a mis amigos boricuas”, subrayó el artista con énfasis para pedir el voto para Biden.

“En 2016 ganó -Donald Trump- en Florida por una diferencia de unos 100 mil votos. Cuánto puertorriqueños viven en es estado, pues más de 1 millón y por lo tanto este noviembre cada uno de nosotros podemos ser quienes cambiemos este país”, subrayó el cantante.

Miranda en enero de 2016 fue una voz extra en Los miserables, un nuevo triunfo que le ha ganado el respecto entre los latimos, a quienes ahora pide que le digan a tus amigos y familiares que hagan -con su voto- que Joe Biden y Kamala Harris se conviertan en los próximos presidente y vicepresidenta de los Estados Unidos.