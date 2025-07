Lista la Feria Nacional de Artesanías de Barranquitas para recibir a los visitantes

Programa artístico

Las actividades comienzan el viernes 18 de julio con un extenso y variado mercado artesanal desde las 9:00 a.m. Las presentaciones artísticas iniciarán a la 1:00 p.m. con una función para niños a cargo de la Fundación Corazón Elástico.

El sábado 19 de julio comenzará con las inscripciones para el tradicional Maratón Luis Muñoz Rivera desde las 6:00 a.m. El mercado artesanal abrirá nuevamente a las 9:00 a.m. A las 12:00 p.m. se presentará el Trío Tabú, seguido por Sendero de Cultura. La música continuará a las 3:00 p.m. con Manuel Rivera Cátala y Sentimiento Jíbaro. A las 3:45 p.m. el Taller Guariken ofrecerá piezas teatrales, y a las 4:00 p.m. se celebrará una misa.

La feria culmina el domingo 20 de julio con actividades desde temprano. El mercado artesanal abrirá a las 8:00 a.m., seguido por la Misa Jíbara a las 9:00 a.m. en la Parroquia San Antonio de Padua. Las presentaciones en tarima iniciarán a las 11:00 a.m. con el Taller Teatral Guariken, seguido por el Ballet Folklórico Guateque a las 12:00 p.m. A la 1:30 p.m., la Orquesta Criolla Nacional Mapeyé subirá a tarima junto a los trovadores Roberto Silva y Alberto Ortega.