Durante una década la escritora Mayra Santos-Febres trabajó y se concentró en poner a Puerto Rico en el mapa literario del mundo. Con esa meta desarrolló múltiples proyectos, incluyendo el Festival de la Palabra, que posicionó a la Isla como un referente literario importante en el Caribe.

Pero luego del huracán María, en el 2017, todo cambió. Lo que antes le parecía importante, de repente, dejó de serlo. No porque el trabajo realizado no tuviera mérito, sino porque ante tanta devastación, qué podía hacer ella como escritora, cómo podía aportar desde su trinchera a levantar al país y ayudar a su gente.

Fue entonces que se cuestionó cuál era su responsabilidad como escritora puertorriqueña contemporánea. La respuesta la consiguió en las interminables filas que tuvo que hacer, donde las personas al reconocerla le pedían que escribiera de lo que estaba pasando.

“¿Usted es escritora? Pues escriba escritora, escriba”, era lo que escuchaba una y otra vez en esas esperas para sobrevivir.

¿Pero cómo escribir en medio de la devastación? ¿Cómo hacerlo cuando ella también estaba tratando de sobrevivir? Lo que resolvió en ese tiempo fue tomar su diario –al que siempre ha recurrido- para soltar el agobio, reflexionar, pensar y no olvidar.

De esas vivencias -propias y ajenas- se valió para darle forma a su nueva novela “Antes que llegue la luz” (Planeta México) que presentará este sábado, 9 de octubre, a las 6:00 p.m. en la terraza de la sede del Instituto de Cultura Puertorriqueña, en el Viejo San Juan. Esta novela, que recoge la historia colectiva de ese tiempo huracanado, es la primera que escribe en primera persona y donde se presenta a ella misma, Mayra Santos-Febres, como personaje.

No se trata de una crónica objetiva, sino de una novela sin ficción donde la autora juega con el Nuevo Periodismo y la crónica latinoamericana, como hicieron en el pasado la mexicana Elena Poniatowska con “La noche de Tlatelolco” y “Hasta no verte Jesús mío”, y la periodista Svetlana Alexiévich con “La guerra no tiene rostro de mujer”.

“Es una novela que está ahí, en el mismo medio (de esos géneros), y aunque hay personajes que yo digo por nombre y apellido quienes son, y que me contaron estos cuentos, estos cuentos no estaban grabados, ¡con qué luz! Así que son cuentos de memoria y a la misma vez de las notas que tomé”, explica sobre el contenido de esta novela que no solo recoge parte de sus vivencias, sino también “los cuentos, de los cuentos de los cuentos”, porque como bien recuerda la autora “durante el huracán y después, una de las maneras que nosotros hemos tenido para poder incorporar esa experiencia ha sido contar lo que nos pasó y contar lo que les pasó a las otras personas que nos acompañaron en el proceso”.

Uno de los retos al momento de armar esta nueva entrega fue hacer las paces con esa primera persona a la que tanto le ha rehuido como escritora porque representa la total desnudez. Pero era la manera lógica de construir esta historia donde no fue una mera observadora, sino partícipe activa.

“Esta es mi primera novela en primera persona porque soy medio chavona con mi intimidad y, además, porque mi proyecto hasta el huracán, era un proyecto puramente literario. Yo estoy enamorada de esa forma que es la novela y veo que en Puerto Rico hay tantas novelas que todavía hay que contar y me interesa mucho la novela histórica o sea que sí había ya una investigación y un tratamiento de cómo mezclar la realidad con la ficción. Pero el huracán me cambió y era una cosa tan contundente que qué ganaba yo con disfrazarme detrás del nombre de un personaje ficticio”, cuestiona para luego precisar que no ganaba absolutamente nada fuera de aparentar ser “inteligente y gran literata”.

Eso, sin embargo, no le interesaba, pues con esta novela la meta no es “ganar validación literaria”, sino contar el cuento, recoger las memorias colectivas para que no se olviden, para que se estudien, pero, sobre todo, para que otros puedan completar la novela con sus propias experiencias.

“Lo que hice esta vez fue que junté el cuento de lo que me pasó a mí con los cuentos que oía y la novela se divide entre esa experiencia, que sí fue real, con las experiencias de muchas otras personas que me iban contando cosas y se divide en partes que se balancean la voz -que es narrativa- con las experiencias de otras y con nombre y apellidos de gente que me va contando cosas y yo voy poniendo sus testimonios ahí”, explica.

“Antes que llegue la luz” no solo le sirvió a la autora para explorar con nuevas formas narrativas, sino también para reposicionarse como escritora, pues asegura que luego del huracán hubo una reflexión absoluta y una transformación que la llevó a entender que había que escribir una literatura puertorriqueña que fuera más cercana a la gente.

“Uno de los cambios más fundamentales fue entender cuál es mi responsabilidad como escritora puertorriqueña contemporánea. Nunca lo había tenido tan claro, de verdad. Es una cosa que me cambió 360 grados la visión porque antes mi interés era poner a Puerto Rico en el mapa literario del mundo, ese era mi interés y trabajé diez años vinculando a los lectores puertorriqueños con los escritores (nacionales e internacionales) porque ese era el proyecto. Y no solo era un proyecto del Festival de la Palabra, sino de mi obra misma, contando las historias de mi país -que habían sido invisibilizadas- y también era un proyecto universitario. Creé junto a Melanie Pérez Ortiz y Rosa Luisa Márquez el bachillerato de escritura creativa y fuimos creando escritores que luego se hicieron gestores culturales, que luego hicieron editoriales independientes. Y eso no un mal plan. Lo que pasa es que poco a poco y durante el huracán y las misiones que hicimos, me di cuenta que había que escribir literatura más pertinente a nuestra realidad, que no bastaba con llevar libros de Europa o de Colombia, o de donde fuese, a un lector boricua para que leyera, que había unas historias y sobre todo un posicionamiento como escritor que debía ser más cercano… Hacía falta una pieza más y era escribir literatura puertorriqueña”, afirma.

¿Pero no es eso lo que siempre hemos hecho?

Pareciera, pero no, porque mucha de nuestra literatura es una literatura que intenta parecerse a las literaturas validadas por el sistema eurocentrado, sobre todo de corte hispánico y anglosajón. Muchas veces tú lees un texto puertorriqueño y no ves a Puerto Rico. Entonces, eso sí me cambió para siempre y ahora yo quiero escribir para seguir trabajando textos que recojan una cosmovisión cada vez más honesta de lo que somos y de cómo vivimos.

¿Pero cómo es esa literatura puertorriqueña de la que hablas? ¿qué propone?

Lo que propone es, número uno, poder vincularse y conectarse con las experiencias colectivas de una forma más solidaria. Es decir, no ver nuestro pueblo como siempre lo vemos, como un pueblo atrasado, como un pueblo corrupto. Tenemos como una visión tan colonizada, epistemológicamente colonizada, aún en la izquierda. Siempre vemos que este país nos sirve, que hay que irse de aquí, que lo puertorriqueño es un error, que hay que corregir para que se parezca más a los Estados Unidos o se parezca más a Europa. Y aunque España no es nuestro imperio cotidiano, ahora mismo sí lo es, sí es un imperio de manera de ver la realidad. Nosotros tenemos que tratar de parecernos, ¡mira las presentaciones de libros! Te sirven vinos y quesos y quién rayete come vinos y quesos en Puerto Rico todos los días. Un libro de repente hay un experto que te lo explica, ¿por qué tiene que haber un experto que te lo explica? ¿Para que tú sientas la grandeza de la obra en cuanto a validaciones racionales expertas? Todo el andamiaje literario cultural puertorriqueño es un andamiaje excluyente.

Un andamiaje en el que tú también has sido partícipe.

En el que yo estuve, participé y apoyé y me formé ahí. Pero el huracán fue tan arrasador que me quitó eso. Me dejó esnúa. Yo de repente con mis doctorados y mis premios de whataver foundation. Yo me los he ganado to’, que si Rockefeller, la Mellon, la Ford, la Guggenheim, el premio español, el premio francés, ¡y no tenía luz! ¡y no tenía agua! El doctorado no me iba a conseguir un puesto en la fila de la gasolina. Entonces, ahí fue que se me reveló lo imaginario que es el mundo de las validaciones, del consumo, lo imaginario que es y para lo poco que sirve. No sirve para casi nada.

Nunca ha sido más pertinente el título de esta novela porque la luz no ha llegado.

La luz no ha llegado, aunque llegó una luz y es una luz de la conciencia. Y una de esas cosas maravillosas de la puertorriqueñidad, de nuestra manera de vivir en este pedacito que nos tocó nacer, es lo comunitario. De hecho, otros de mis grandes cambios fue un cambio político. Yo dejé de ser de izquierda o de derecha o de un partido o de otro, para anclarme firmemente en la comunidad. Yo creo que ahí hay una lucecita que brilla a lo lejos que si nos vamos acercando podemos lograr una transformación real que tiene que salir de la comunidad porque los puertorriqueños nos probamos ser capaces de esa organización, de esa atención rápida, de esa generosidad, yo veía a tanta gente de a pie organizada y es porque tenemos una organización de base impresionante… Claro, siempre están los mercaderes del miedo, como yo les llamo a los que viven de la incertidumbre de la gente, para provocar polarización. Pero si se logran dar, como se han dado tantas veces en estos últimos cuatro años, respuestas respetuosas de la individualidad, pero concertadas, podemos lograr un avance. Que lo hemos hecho, lo que pasa es que la infraestructura que está en manos del gobierno, pues ya hemos visto, no son capaces, ninguno. Y si hay acueductos comunitarios y sistemas solares comunitarios por qué no podemos resolver esto de otra forma, pienso yo.

Cómo ves el país a cuatro años del huracán. Dirías que lo ves mejor, más empoderado, aunque con otras limitaciones, por supuesto.

He visto una respuesta contundente de lo comunitario, de organizaciones de base que están utilizando el sistema para desarrollar política pública que adelanta causa. Lo veo con la Ley 24 que acaba de pasar Ana Irma Rivera Lassén para declarar la semana de marzo como la semana de erradicación del racismo y afirmación de la afrodescendencia y estamos trabajando muy de cerca con ella para desarrollar esas leyes, como la ley de ponerle el nombre de Adolfina Villanueva a una de las calles en Loíza y trabajar con la brutalidad policial. La ley que pasó María de Lourdes en Senado de revisar currículo para que sea inclusivo de los derechos civiles, de género y de raza, porque hay muchas mujeres en este país que somos víctimas de violencia y sobrevivientes de violencia que no somos blancos que también hay una interseccionalidad con raza y eso no se estaba trabajando, y ahora está ese mandato. La respuesta de la comunidad desde la Universidad de Puerto Rico para lograr un Programa de Afrodescendencia y Racialización -mi nuevo proyecto con beca de la Mellon Foundation-, para crear diversificación académica y planes para que esto se haga y entrenamiento a maestros desde el Instituto Interdisciplinario e Intercultural de la UPR, o sea, que hay unas respuestas que adelantan proyectos, y cambian política pública, sí veo eso.

Aunque recién publicas este libro, ¿ya estás trabajando en algún nuevo proyecto literario?

Sí. En el 2019 me gané una residencia de la Fundación Rockefeller en Bellagio y me fui durante un mes para escribir mi nueva novela que se llama “La otra Julia”, que espero que sea la novela que le debemos a esa gran figura, Julia de Burgos. Esta novela está terminada, así que espero publicarla próximamente.

Regresando a la presentación de la novela, ¿qué estará pasando este próximo sábado en la terraza del ICP?

Será una presentación que contará Gloriann Sacha Antonetty, Sandra Rodríguez Cotto, Yolanda Vélez Arcelay, Ana Teresa Toro, Modesto Lacén, Paxie Córdova, Carmen Villanueva, Mariposa Fernández, poeta del Bronx que vuela para leer su pedazo en la novela porque ella sale ahí. Contamos con el apoyo de Libros Navegantes y Ediciones Callejón, que son los que distribuyen el libro en Puerto Rico porque esto se publicó en Planeta México. Y vamos a cerrar con las Barrileras del 8M. Así que será una celebración porque estamos vivos todavía y nos tenemos y hay lucha que dar, pero necesitamos esa pausa para reencontrarnos.

El cupo para la presentación de la novela será limitado a 180 personas. Todo asistente deberán mostrar a la entrada del evento su tarjeta de vacunación y utilizar mascarilla en todo momento. El donativo de entrada es de $20. Los fondos que se reciban irán para las personas damnificadas por los terremotos en Haití y para la Red de los Derechos de la Niñez y Juventud de Puerto Rico. Los boletos están disponibles en PRTicket.