La nueva directora ejecutiva de la Corporación de las Artes Musicales (CAM), Melissa Santana, cree firmemente que hacer mucho con poco es posible y que todo se puede lograr. Y es que luego de vivir la experiencia de tener un padre ciego, que crio cinco hijos, que logró estudiar y obtener bachillerato, maestría y doctorado, además de ser jefe de agencia y catedrático de la Universidad de Puerto Rico, este ha sido su mejor referencia, su máxima inspiración y ejemplo a seguir.

Con mucho entusiasmo y en las circunstancias actuales que vive el país, Santana recién asumió las riendas de la CAM, una organización que no le es ajena, pues del 2009 al 2014 fungió como directora ejecutiva. Desde enero de 2021 la CAM no contaba con un director en propiedad, tras la renuncia de Carlos Ruiz Cortés, quien por un tiempo dirigió la CAM simultáneamente con el Instituto de Cultura Puertorriqueña, del cual es director ejecutivo desde el 2017.

En esta ocasión, vuelve a estar al frente de esta corporación encargada de promover el enriquecimiento de la expresión musical en y fuera de Puerto Rico, con miras a retomar proyectos y a desarrollar otros tanto en la Corporación de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico (OSPR) como en la Corporación de las Artes Escénico-Musicales, acorde a los tiempos actuales.

Como toda encomienda que viene cargada de desafíos, la profesional con más de 25 años de experiencia en puestos de liderazgo a niveles administrativos en el sector privado y sin fines de lucro, señala que el mayor reto actualmente es continuar educando a la población con relación a lo que es la OSPR, acercarla a la gente y que sientan que les pertenece y que es accesible.

“El mayor reto es educar en el sentido de lo que es la Orquesta Sinfónica y cambiar tal vez la percepción que se ha tenido por muchos años de que la orquesta es para un grupo en específico. Eso se ha ido cambiando, pues la orquesta ha hecho el esfuerzo durante 60 años, pero sigue siendo arduo porque hay personas que desafortunadamente siguen diciendo que esto es algo elitista, lo cual no es”, dijo la también músico, quien para contrarrestar esto, vislumbra un cambio en las estrategias de mercadeo sin desaparecer lo que es la esencia de la Orquesta y que incluye la interacción con jóvenes y envejecientes, así como mover la OSPR por diversos pueblos de la isla y tener una relación colaborativa con otras organizaciones culturales.

Asimismo, asegura continuar prestando atención y dándole curso a las iniciativas encaminadas a la educación y la transformación social, para promover el conocimiento musical y el desarrollo artístico.

A través de programas como Programa Educativo Conoce Tu Orquesta (PEDCO), de la mano de Julio Peña, quien es director de los programas educativos de la CAM, se ofrecen charlas educativas a los estudiantes de las escuelas públicas y privadas con el fin de promover su interés por la música y los instrumentos sinfónicos. Con dicho programa recientemente llegaron por primera vez hasta el National Museum of Puerto Rican Arts and Culture de Chicago a ofrecer una charla, previo a la presentación de la OSPR en el concierto “Sounds of my Island”, celebrado el pasado 6 de agosto en el Chicago Symphony Center.

“Está comprobado que hay una transformación social a través de la música. El tocar en orquestas, al igual que cantar en coros o tocar en bandas, por ejemplo, te proveen unas herramientas como ser humano que te crean holístico, te dan sensibilidad y te ayuda a trabajar en equipo, estructurarte y ser responsable. Quien toca un instrumento, lo mínimo que debe de estudiar son ocho horas. Los programas educativos sensibilizan no solamente al estudiante que entra en contacto con el programa, sino a la comunidad y a la familia, lo que resulta en un efecto multiplicador. Es lo que nosotros estamos y queremos seguir haciendo con los programas educativos y lo que hacemos con la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico diariamente”, explicó la directora ejecutiva.

En sus comienzos en el 2009, según relató, tuvo que reestructurar todo lo relacionado con las finanzas y, aún con las crisis económicas, se mantuvieron activos y presentándose de manera consecutiva, aumentaron de público, además de llevar la orquesta a pueblos como Vieques y Culebra. En efecto, reitera que esto forma parte de los planes para este año, de retomar la presentación de la OSPR en diversos pueblos de la isla, gracias a unos fondos federales recibidos.

“Podremos mover la orquesta sin preocupación alrededor de toda la isla, crear nuevos públicos y que vean que la Sinfónica es del pueblo entero. Tenemos pensado repetir los conciertos clásicos que hacemos en la Sala Sinfónica, en otros pueblos de la isla, donde no hemos podido presentarlos anteriormente. Tenemos varios sábados abiertos para poder programar cosas nuevas o hacer este tipo de cosas, en beneficio de las personas que por razones de distancia no pueden llegar a presenciarlos en el área metropolitana. Queremos llevarles la orquesta a sus pueblos en la temporada clásica, adicional a los conciertos que vamos a estar haciendo de música más ligera alrededor de todo Puerto Rico”, señaló.

Precisamente, con la intención de continuar acercando al público a la orquesta, el próximo 10 de septiembre la OSPR llevará a cabo el primer concierto clásico de esta temporada en la Sala Sinfónica Pablo Casals del Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré en Santurce, con la novedad de que este será libre de costo.

Crear una base económica sólida

El año próximo la OSPR cumple 65 años y Santana resaltó que se han estado operando de manera ininterrumpida, incluso al inicio del COVID-19, cuando se mantuvieron a modo virtual. Siendo la OSPR la única avalada y subvencionada por el gobierno, explicó esta experta en la recaudación de fondos, tanto en el sector privado como el de organizaciones sin fines de lucro, es de sumo interés trabajar en mantener su permanencia.

“Cuando estuve la vez pasada dirigiendo, hicimos varias actividades de ‘fundrasing’ para la Sinfónica. Se creó el Fondo Dotal, con 50,000 dólares que dejó el exgobernador Luis A. Ferré en su testamento. Eso fue hace muchos años y yo lo rescaté, y lo formamos legalmente. Ya está instituido y ahora lo que tendríamos es que llevarlo a la Junta de Directores, hacer los reglamentos y todo lo demás para comenzar a diversificar eso para que se cree el fondo permanente. Eso va a darle seguridad, será una base en la orquesta, para que haya permanencia, no importa lo que suceda”, enfatizó Santana.

En esa misma línea, Santana explicó que se retomará el acuerdo que se firmó con la casa disquera de música clásica Naxos, con la que ya se grabó un primer disco. El propósito de ese acuerdo es que la Orquesta Sinfónica grabe cuatro discos en total, de música de compositores puertorriqueños, con las que esperan generar ventas.

“Tenemos la bendición de que el gobierno ha apoyado por 60 años la Orquesta Sinfónica y que la va a seguir apoyando porque esto es un baluarte de nuestro país. Un país sin cultura es un país muerto. Entendemos definitivamente que hay unas restricciones fiscales en el país completo con la Junta de Supervisión Fiscal. Estoy clara con eso y creo que la función de nosotros, principalmente la mía, junto a la Junta de Directores de la CAM es exponerle a la Junta la importancia que tiene la orquesta para el país. Nosotros vamos a hacer el esfuerzo y estamos comprometidos a seguir creando y desarrollando nuestros fondos propios”, puntualizó la directora ejecutiva.

Impacto en los niños y jóvenes

Retomar los paquetes familiares para las diversas temporadas de conciertos de la OSPR y el proyecto educativo dirigido a los niños creado por la Asociación Pro Orquesta Sinfónica (APOS), revivir la inclusión en los conciertos de reclusos de las instituciones juveniles del Departamento de Corrección, así como desarrollar un programa de musicoterapia para pacientes con Alzheimer, son algunas de las otras iniciativas que se esperan desarrollar.

“Vamos a seguir impactando a los niños y jóvenes porque ese es el público que nosotros queremos desarrollar. Es público que conoce la orquesta en esas edades y es público que no la conoce también. Las generaciones cambian y nosotros tenemos que enseñarle que hay otras alternativas, en vista de que la música clásica no tiene la exposición en la radio y televisión, como lo tienen la música más ligera o la música popular”, manifestó la ejecutiva experta en administración y mercadeo.

“Mi corazón siempre va a estar en la música porque definitivamente soy músico. Tengo tres bachilleratos y dos maestrías, porque en mi época no existía un bachillerato en Arts Management, que aunque yo estudié canto y soy percusionista sinfónica, mi pasión siempre fue administrar las artes, porque siempre he pensado que es un instrumento de transformación social, que es un bálsamo en todo momento y que tanto las personas de la tercera edad como los niños deben ser impactados”, acotó.