En la tarde del pasado domingo, mientras San Juan vivía un frenesí por las Fiestas de la Calle San Sebastián, ocurrió un milagro paralelo, íntimo y luminoso: en la Sala Jesús María Sanromá del Teatro Bertita y Guillermo L. Martínez del Conservatorio de Música de Puerto Rico, abarrotada hasta el último asiento, Nadine Sierra ofreció un recital que fue, en todos los sentidos, un oasis paradisiaco, un espacio de recogimiento, belleza y verdad musical en medio de tanto ruido.