Nadine Sierra convierte a San Juan en un oasis de sublime belleza
La soprano se presentó triunfal el pasado domingo en el Conservatorio de Música
20 de enero de 2026 - 12:16 PM
20 de enero de 2026 - 12:16 PM
En la tarde del pasado domingo, mientras San Juan vivía un frenesí por las Fiestas de la Calle San Sebastián, ocurrió un milagro paralelo, íntimo y luminoso: en la Sala Jesús María Sanromá del Teatro Bertita y Guillermo L. Martínez del Conservatorio de Música de Puerto Rico, abarrotada hasta el último asiento, Nadine Sierra ofreció un recital que fue, en todos los sentidos, un oasis paradisiaco, un espacio de recogimiento, belleza y verdad musical en medio de tanto ruido.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: