prima:Nadine Sierra convierte a San Juan en un oasis de sublime belleza

La soprano se presentó triunfal el pasado domingo en el Conservatorio de Música

20 de enero de 2026 - 12:16 PM

Nadine Sierra se presentó por segunda ocasión en el Conservatorio de Música de Puerto Rico. (Suministrada)
Mario Alegre Barrios
Por Mario Alegre Barrios
Periodista

En la tarde del pasado domingo, mientras San Juan vivía un frenesí por las Fiestas de la Calle San Sebastián, ocurrió un milagro paralelo, íntimo y luminoso: en la Sala Jesús María Sanromá del Teatro Bertita y Guillermo L. Martínez del Conservatorio de Música de Puerto Rico, abarrotada hasta el último asiento, Nadine Sierra ofreció un recital que fue, en todos los sentidos, un oasis paradisiaco, un espacio de recogimiento, belleza y verdad musical en medio de tanto ruido.

Mario Alegre Barrios
Periodista
