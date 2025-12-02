Opinión
EntretenimientoMúsica
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Nadine Sierra le canta a Puerto Rico

La reina de la coloratura regresa como parte de la nueva temporada de “Grandes artistas” en el Conservatorio

2 de diciembre de 2025 - 2:41 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Nadine Sierra (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

CulturArte de Puerto Rico, anunció la temporada 2025–2026 de CulturArte de Puerto Rico y la serie “Grandes Artistas en el Conservatorio’ con el esperado regreso de la célebre soprano norteamericana Nadine Sierra en su evento titulado "Nadine Sierra le canta a Puerto Rico".

El concierto se celebrará el domingo, 18 de enero de 2026, a las 4:30 p.m. en la Sala Jesús María Sanromá del Teatro Bertita & Guillermo L. Martínez, ubicada en el Conservatorio de Música de Puerto Rico.

Reconocida mundialmente como la reina de la coloratura, Sierra es una de las voces más admiradas del Metropolitan Opera, La Scala y los principales escenarios del mundo. Su regreso a la isla constituye un acontecimiento musical que promete una velada de virtuosismo, emoción y cercanía artística, reafirmando su profundo lazo con el público puertorriqueño.

Acompañándola estará el pianista Jonathan C. Kelly, integrante del cuerpo musical del Metropolitan Opera de Nueva York, cuyo acompañamiento refinado y sensibilidad interpretativa añaden un nivel excepcional a esta presentación.

La serie “Grandes Artistas en el Conservatorio”, presentada por CulturArte de Puerto Rico, continúa elevando el estándar de excelencia artística en la Isla, trayendo a su escenario figuras de renombre internacional y reafirmando su misión de nutrir el quehacer cultural puertorriqueño.

Para más información sobre boletos, comuníquese con CulturArte de Puerto Rico 787-620-5262 o visite www.Ticketera.com.

Redacción El Nuevo Día
