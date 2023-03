Sus calles adoquinadas y las murallas que la rodean saben lo que es el sabor de la sangre y el horror de la guerra. Ha sido bombardeada y ha repelido el embate de cañones y de balas. Por siglos, ha visto a personas nacer y crecer, las ha visto amar y odiar, partir, regresar y las ha visto morir. Por más de 500 años, ha sido la guardiana silente de uno de los patrimonios edificados más importantes de América. Es una ciudad, pero también es un símbolo. Es la resistencia misma. Es San Juan Bautista de Puerto Rico: el Viejo San Juan.

Esa ha sido la imagen de una de las zonas más emblemáticas de la isla. Pero los planes para nuevos proyectos de construcción podrían tener un impacto imprevisto en la ciudad centenaria. Según varios expertos, el impulso de este tipo de proyectos amenaza la calidad estética e histórica de San Juan Antiguo y no se limitan al recién anunciado Hard Rock Hotel.

Para el historiador y profesor Jorge Lizardi Pollock ver situaciones como esta es como experimentar déjà vu. “Mi gran preocupación es que no hemos aprendido de los errores que ya hemos cometido. Yo creo que el gran error es no mirar desde una perspectiva histórica qué hicimos bien y qué hicimos mal, para que cuando consideremos este edificio en el contexto histórico en que viene a construirse en este lugar, entendamos por qué no debe hacerse un edificio como ese. Porque esto pertenecería a los muchos errores que hemos cometido en el Viejo San Juan”.

Lizardi dijo que el valor de San Juan nunca ha recaído en elementos únicos de la ciudad histórica, sino que debe ser vista como un todo. Mencionó, además, instancias en el pasado de Puerto Rico que, de haberse concretado, habrían cambiado por completo al Viejo San Juan y desplazado a varias de sus comunidades más importantes. Cosas que hoy parecerían inconcebibles.

“Menos mal que no se aprobó uno de los planes que se había concebido en aquel momento de los años 1950. Se hubiera derribado la calle de San Sebastián completa para hacer hoteles y, por supuesto, erradicado La Perla para construir facilidades para esos hoteles. Ese era el plan original. Menos mal que eso no ocurrió, porque si no, San Juan sería otra cosa”, sostuvo.

Muchas personas han presentado reservas a la construcción de un hotel Hard Rock frente a la Bahía de San Juan de la mano de un consorcio de inversionistas locales y estadounidenses con una inversión que supera $500 millones. (Xavier J. Araujo)

El conservador-restaurador especialista en arquitectura, Héctor Berdecía Hernández, coincidió y añadió que hay otros elementos que no se han considerado. “Yo personalmente creo que el proyecto es detrimental para la bahía. Y el otro tema que tampoco se menciona es el cambio climático. Cómo el aumento de nivel del mar, que nos está comiendo, va a tener un impacto en el Viejo San Juan, en un área que es relleno”, explicó.

Berdecía señaló que existe un problema grave de coordinación entre todas las agencias y grupos con injerencia en la zona. “San Juan tiene un problema de gestión. Para poder manejar la ciudad de una manera coordinada hay que hacer un plan integral, y no lo hay”.

La historiadora María de los Ángeles Castro también mencionó la necesidad de una visión unificada para planificar a San Juan Antiguo. “Yo creo que, primero, debe haber una reglamentación más clara de la que existe. Debe haber una buena comisión que incluya arquitectos, ingenieros, historiadores, urbanistas y economistas para que piensen la ciudad. Se está perdiendo nuestra memoria histórica”, manifestó.

El arquitecto Carlos Rubio Cancela, director de la Oficina Estatal de Conservación Histórica, insistió en la importancia del desarrollo de la mano con la historia. “El desarrollo no es malo, pero tiene que estar en armonía con el aspecto histórico de la ciudad y de la isleta. Debemos recordar que en el caso de la isleta de San Juan toda la isleta está incluida en el Registro Nacional de Lugares Históricos como una zona”.

“Me preocupa el efecto en el tránsito y me preocupan las distintas infraestructuras de agua y de electricidad, cómo eso se afecta”, agregó.

Los expertos coincidieron en que, aunque existe una preocupación por perder las clasificaciones históricas de la zona, ese escenario es poco probable. Algunos destacaron, sin embargo, que de continuar con proyectos de desarrollo de una forma desmedida, se podrían ver afectados los esfuerzos por convertir a la ciudad en su totalidad en un patrimonio reconocido por la UNESCO.

El Nuevo Día se comunicó con los desarrolladores del Hard Rock Hotel, pero estos no estuvieron disponibles para entrevista.

Por su parte, el historiador Jorge Lizardi Pollock reflexionó sobre la importancia de la arquitectura histórica para nuestra sociedad. “Hay una idea hermosa que se plantea la escritora croata Slavenka Drakulić: ¿por qué nos duele cuando vemos que se destruye la arquitectura? Y ella planteaba que es porque la arquitectura no es una persona, es un todos nosotros que se pierde. Esos lugares que pueden crear consenso, esos lugares que pueden, de alguna manera, invitarte a pensar en lo que es una sociedad, pues lo estás globalizando, modernizando y convirtiendo, realmente, en un espacio genérico”.