Nuevas librerías de romance y grupos en línea elevan el género literario

En la librería The Ripped Bodice en Brooklyn, Nueva York, la gerente Katherine Zofri dijo que los fanáticos del romance que se han conectado en línea frecuentemente vienen a la tienda para reunirse en persona. Junto con los eventos de autores, la tienda alberga tres clubes de lectura diferentes y una noche de comedia romántica.

Ella dijo que los clientes varían “desde adolescentes que están empezando a interesarse mucho en los géneros románticos hasta personas mayores que han sido lectores de romance durante toda su vida y recuerdan cuando estaban leyendo los Harlequins y el romance no era tan ampliamente aceptado.

Un auge en las librerías de romance

Librerías como Lovestruck y The Ripped Bodice (que tiene una tienda insignia en Los Ángeles) han comenzado a surgir por todo Estados Unidos, desde Wichita, Kansas, hasta Wilmington, Carolina del Norte, hasta Hopkinsville, Kentucky.

La dueña de Lovestruck, Rachel Kanter, calificó el auge como “increíble — y honestamente, atrasado. El romance siempre ha sido uno de los géneros más exitosos comercialmente, pero durante mucho tiempo no obtuvo el respeto o el espacio que merecía en el mundo literario”.

Un salvavidas durante COVID-19

Reimaginando el vínculo romántico

¿Ficción romántica que no termina así? Eso es solo una historia de amor.

“Es placentero reimaginar el cortejo o el vínculo romántico”, dijo Jayashree Kamble, profesora de inglés en LaGuardia Community College y presidenta de la International Association for the Study of Popular Romance. “Hay un riesgo limitado involucrado”.