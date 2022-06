La mezzosoprano puertorriqueña Laura Virella ha unido fuerzas con la pianista rusomexicana Alla Milchtein para crear la primera grabación comercial de canción lírica del polifacético compositor Jack Délano, con próximo lanzamiento por la nueva productora clásica Lexicon Classics.

El álbum “Al menos cantos” contiene cinco ciclos de canciones, entre los cuales se encuentran dos rarezas que no han sido publicadas previamente: el ciclo Canciones, compuesto para y dedicado a Laura Délano Duncan, hija del compositor, sobre poemas del líder literario Emilio R. Delgado y la pieza “¿Cómo he de irme?”, con letra existencial proveniente de los poetas y filósofos aztecas del siglo XV, Ayocuán y Nezahualcóyotl, con la participación especial de la cellista estadounidense Kate Dillingham, explica Virella en un comunicado de prensa.

El álbum está actualmente en modo de vista previa a través de iTunes, además de estar disponible para venta y reservación de descarga inmediata por iTunes, Apple Music y a través de la página web de Emitha, compañía matriz de Lexicon Classics, tanto en formato digital como en disco compacto.

“Laura se ha dedicado desde el 2016 a impulsar la canción clásica puertorriqueña. Yo mismo entré en contacto con este repertorio a través de su proyecto, que consistía en presentar partituras olvidadas a un nuevo público mediante recitales intercalados con charlas ricas en contexto histórico”, comenta en declaraciones escritas Jonathan Estabrooks, vicepresidente y jefe de producción de Emitha LLC. “Délano siempre ha sido su centro de mesa, y este tipo de obra se ajusta exactamente al tipo de repertorio en el cual nos queremos enfocar con el sello de música clásica: música y puntos de vista dignos de ser escuchados y que tradicionalmente no ha gozado de la atención que merecen”.

Portada del álbum Al menos cantos, que está en modo de vista previa a través de iTunes y disponible para venta y reservación de descarga inmediata por iTunes, Apple Music y a través de la página web de Emitha. (Suministrada)

Para la creación del álbum “Al menos cantos”, Virella dice haber encontrado la cómplice perfecta de manera fortuita: Alla Milchtein, nacida en Rusia y criada en México, quien ha dedicado una gran parte de su carrera como pianista a promover el repertorio de la diáspora judía. Ambas artistas encontraron en Délano, según la información suministrada, una oportunidad única de centrar a las dos comunidades y, además, la obra de la mujer en el arte clásico.

Virella hace hincapié en que tres de los poetas representados en la canción de Délano son las ilustres poetisas puertorriqueñas Nimia Vicéns, Ester Feliciano Mendoza y Carmelina Vizcarrondo.

“Fue, además una gran alegría recibir el apoyo justamente de Lexicon Classics, compañía dirigida por féminas, incluyendo su fundadora, Gillian Riesen, y de contar con la participación de la condecorada cellista Kate Dillingham, completando así un círculo de artistas todas mujeres” agrega la mezzosoprano, quien destaca que en Délano se juntan la estética europea oriental con lo antillano.

“Su música es altamente modal, con armonías engañosas y melodías que vagan aparentemente sin rumbo a través de paisajes surrealistas. De niña, su música me marcó mucho, gracias a una comisión que estrenamos con el Coro de Niños de San Juan. Ahora, de adulta, adentrarme en este repertorio me ha servido de vehículo para descubrir a poetas puertorriqueños virtualmente desconocidos y para familiarizarme con facetas que antes no conocía de poetas y próceres como José de Diego y el historiador Tomás Blanco”, señala Virella, quien ha sido aclamada por el LA Times como “una cantante y actriz hábil, cautivadora en escena”, y ha sido alabada por críticos por su “instrumento brillante, luminiscente”, “matiz sedoso”, y “sonido suntuoso, atractivo, lujoso”.

Virella, además, se ha presentado internacionalmente en escenarios operáticos, incluyendo Carnegie Hall, Long Beach Opera, Festival de Santa Fiorentina, Teatro Rudolstadt, Wolf Trap Opera, Teatro de la Ópera, y el New York Opera Fest. El presente álbum demarca su debut discográfico. Más información en www.lauravirella.com.

Alla Milchtein es pianista acompañante con base en la Ciudad de Nueva York. Según la información suministrada, mantiene un calendario activo en funciones junto a cantantes e instrumentistas, tanto en programación para solistas como con conjuntos de cámara, en festivales a través de Europa, México y EstadosUnidos. Actualmente, Milchtein ocupa una posición como pianista de plantilla en The Juilliard School y Mannes School of Music y es, además, profesora auxiliar en William Paterson University. Más información en www.allamilchtein.com.