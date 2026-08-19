Por la esquina del viejo barrio lo verán una vez más: “La verdadera historia de Pedro Navaja” regresa a escenarios

Por la esquina del viejo barrio lo verán pasar una vez más. El tumbao’ de guapo sigue marcando sus pasos mientras camina, con las manos siempre en los bolsillos de su gabán, para que la gente no sepa en cuál de ellas lleva su insigne y cortante instrumento de “trabajo”. El señor Pedro Navaja está de vuelta, y muy pronto rondará el escenario boricua, en busca de su próxima víctima.

“La verdadera historia de Pedro Navaja” fue un musical que tomó al mundo puertorriqueño y latino por sorpresa, pues llevar la letra de la famosa canción de Rubén Blades a un escenario podría parecer algo pequeño ante la grandeza de película que tiene la historia narrada en la canción, pero Pablo Cabrera logró hacerlo, y ahora, en febrero de 2027, la producción se volverá a presentar en Puerto Rico.

La pieza original, estrenada en la década de 1980, fue protagonizada por José Félix Gómez como Pedro Navaja, Antonio Pantojas como el Lince de la Barandilla, Idalia Pérez Garay como Diana la Maromera y Jacqueline Ferrer como Mapi. Más adelanta, Luis Vigoreaux, padre, fue invitado a hacer del personaje de Falo McKenna, el teniente de la policía, personaje interpretado originalmente por Ramón Mocho Saldaña, según recordó en una publicación el actor y cantante Julio Enrique Court Mora. La pieza llegó a presentarse en varios festivales de teatro fuera de Puerto Rico.

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Tras su reposición hace 23 años, época que rompió récords a sala llena en Puerto Rico y Fort Lauderdale, en el estado de Florida, en aquel momento, de la mano de Gilberto Santa Rosa, la pieza regresa para consolidar su legado como uno de los éxitos más notables en la historia del teatro del país. Esta vez, el regreso viene de la mano del productor Rafael Abudo Massó, quien buscará deleitar al público con una producción de gran envergadura y un elenco de primeras figuras que se anunciará más adelante.

La obra fusiona de manera explosiva la visión de Pablo Cabrera con “La ópera de los mendigos” de John Gay, la música de Rivera Toledo y el trasfondo de Rubén Blades. El resultado a lo largo de más de dos décadas ha sido una pieza transformadora que expone los problemas urbanos, la pérdida de la identidad y las realidades sociales que se viven en muchas partes del mundo hispano. Sobre el escenario, los personajes cobran vida bailando y cantando al son del bolero, guaracha, seis chorreao, danzón, tango y, por supuesto, mucha salsa.

“Nuestro objetivo principal es presentarle al público producciones de la más alta calidad en Puerto Rico, como siempre lo hemos hecho en el cine local e internacional, y ahora en el teatro. Esta impecable producción cuenta con un caudal de talento envidiable. Esto es un teatro para el pueblo, para todo el mundo, que entretiene y educa a la misma vez”, explicó con entusiasmo Rafael Abudo Massó, productor ejecutivo de Jurutungo Theater.

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La comedia musical será dirigida por el galardonado Gilberto Valenzuela, y contará con una gran orquesta en vivo que interpretará la música original del afamado compositor y arreglista Pedro Rivera Toledo.