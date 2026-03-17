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Primera edición de “Levitt Vibe Music Series” será en Caguas

Conoce el itinerario y los artistas que se presentan en vivo

17 de marzo de 2026 - 1:00 PM

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La cantante Josy Latorre presentará tributo a Tony Croatto. (Xavier Araújo)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

A partir del domingo, 5 de abril, la Ciudad Criolla se convierte en el primer escenario puertorriqueño de la red cultural “Levitt Vibe Music Series”, un programa que promueve la recreación musical desde espacios al aire libre -y de forma gratuita- para el público general.

Bellas Artes de Caguas (BAC) fue la entidad seleccionada por la Fundación Levitt para recibir una subvención multianual que facilita la producción y promoción de estos eventos para el beneficio de la comunidad. La cantante Josy Latorre, con sus populares bohemias, bajo el concepto “Por amor al arte”, y el gestor cultural Yavier Hidalgo y su proyecto multidisciplinario “Paseo de los Artistas”, encabezan la serie local de diez eventos que tendrá lugar en el Paseo de las Artes, aledaño a BAC.

“Ser parte de la ‘Levitt Vibe Music Series’ es una reafirmación de nuestra misión y compromiso de accesibilizar las artes y los valores culturales para el disfrute de toda nuestra gente. Con esta serie de eventos, queremos propiciar un ambiente de encuentro e integración comunitaria y de sana recreación entre los cagüeños y puertorriqueños en general”, destacó la directora ejecutiva de BAC, Ivonne Class en declaraciones escritas.

“Les exhortamos a las familias a llegar hasta el Paseo de las Artes para que sean testigos de unas presentaciones únicas que se están produciendo para los meses de abril, mayo, junio, julio y agosto”, puntualizó la ejecutiva.

La cantante Josy Latorre abrirá la serie el domingo, 5 de abril, a las 4:00 p.m., con “Tributo a Tony Croatto”, un concierto que promete sacudir la nostalgia con el repertorio popular del compositor y músico italo-boricua. Este concierto se celebrará a dos días del 21 aniversario del fallecimiento de Croatto.

El sábado, 18 de abril, a las 5:00 p.m., el programa continúa con el evento “Negro y los colores”, del proyecto Paseo de los Artistas, que presenta Yavier Hidalgo.

Es importante reiterar que todos los conciertos son gratuitos, e igualmente se exhorta al público a llevar sus sillas y sombrillas para que pueda disfrutar a plenitud.

A continuación el itinerario:

5 de abril, 4:00 pm: Por amor al arte: Josy Latorre presenta Tributo a Tony Croatto

18 de abril, 5: 00 pm: Paseo de los artistas: Negro y los colores

3 de mayo, 4:00 pm: Por amor al arte: Josy Latorre presenta a Choco Orta y la Banda Municipal de Caguas

23 de mayo, 5:00 pm: Paseo de los Artistas: Hermanos Sanz

7 de junio, 4:00 pm: Por amor al arte: Josy Latorre presenta al Taller Típico Criollo junto con los trovadores Lenny J. Adorno y Jovino González

20 de junio, 5:00pm: Paseo de los Artistas: William Cepeda y su Afrorican Jazz

5 de julio, 4:00 pm: Por amor al arte: Josy Latorre presenta a Tuna Los Segreles

18 de julio, 5:00 pm: Paseo de los Artistas: Black Rhythm

2 de agosto, 4:00 pm: Por amor al arte: Josy Latorre presenta Trío Los Andinos

15 de agosto, 5:00 pm: Paseo de los Artistas: Andrea Cruz y Tabonuco

La Fundación Levitt bajo el programa “Levitt Music Series” realizará este año sobre 900 conciertos entre ciudades de Estados Unidos y sus territorios, incluido Caguas.

Esta fundación fue originada por una familia privada para fortalecer los vínculos sociales, estimular la economía y las redes comunitarias, a través de incentivos a agentes de cambio y organizaciones sin fines de lucro que se comprometan a reactivar espacios públicos con la celebración de conciertos gratuitos al aire libre.

Toda la información relacionada a la “Levitt Vibe Music Series” estará disponible en las redes sociales de BAC.

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Centro de Bellas Artes de Caguas
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