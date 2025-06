Proyecto Hom[e]age, que celebra a los adultos mayores, llegará a Arecibo

Para Mildred Marín, participante del proyecto en San Germán, el taller ha sido de gran impacto en su vida: “Los talleres me dieron la oportunidad de expresarme a mi propio ritmo, pude crear arte y ser parte de las creaciones de las demás personas en el grupo. En un sentido más íntimo, debo decir que esta experiencia vino a ayudarme a sanar en uno de los momentos más críticos que he vivido en mis 70 años. Las emociones fluyeron, me sentí acompañada, comprendida, no juzgada. Y eso es muy importante para mí. Más viejos y viejas a través de toda la Isla deberían tener la oportunidad de participar en este tipo de experiencias, sobre todo en estos tiempos cuando la soledad es la compañía de muchos y el desasosiego es el acompañante perenne”.