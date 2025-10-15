Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
15 de octubre de 2025
79°nubes dispersas
EntretenimientoCultura
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Que comience el “Friendsgiving”: una cena que celebra la amistad real llega al teatro

Norwill Fragoso, Ivonne Orsini, Jasond Calderón y Franco Micheo protagonizan esta comedia

15 de octubre de 2025 - 11:10 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Elenco de la obra "Friendsgiving", Norwill Fragoso, Jasond Calderón, Naymed Calzada, Franco Micheo, Ivonne Orsini y Luis Ponce . (Ramon "Tonito" Zayas)
Damaris Hernández Mercado
Por Damaris Hernández Mercado
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidadamaris.hernandez@gfrmedia.com

Los puertorriqueños son fiesteros, celebran las tradiciones locales y también adoptan otras que invitan agradecer y fomentar la unión. Una de ellas es la iniciativa “Friendsgiving”, que se festeja miércoles antes del jueves de Acción de Gracias, o el viernes posterior.

RELACIONADAS

La iniciativa, creada para agradecer a la familia elegida: los amigos, lleva varios años adoptada en la isla. Algunos puertorriqueños no lo nombran así, pero procuran reunirse para agradecer el valor de la amistad.

Desde esa acción de valorar a los amigos es que nace la comedia reflexiva “Friendsgiving”, que se presentará el sábado, 8 de noviembre en la sala de teatro René Marqués en el Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré de Santurce. La pieza escrita y dirigida por el dramaturgo Carlos Vega, aborda temáticas que están en boca de cualquier puertorriqueño, ya que la comedia es un reflejo de nuestra idiosincrasia.

“Friendsgiving” parte de la historia de un matrimonio que organiza una cena de Acción de Gracias para compartir con sus amigos, que son otras dos parejas, en una sobremesa en la que se habla de todo y suceden imprevistos.

“El eje de la obra es la amistad, porque es la que nos hace movernos y dentro de eso hay varios temas que nos atañen como país, que se van a hablar en la mesa entre amigos que se dicen de todo porque tienen extrema confianza. Esto es una pieza que es para invitar al grupete o corillo de amigos a empezar el Friendsgiving en el teatro porque sabemos que lo van a pasar espectacular y van a reír”, comentó la actriz Norwill Fragoso sobre la comedia que integra a Jasond Calderón, Ivonne Orsini, Naymed Calzada, Luis Ponce y el influencer Franco Micheo. Este último hará su debut en el teatro.

A medida que avanza la cena de agradecimiento entre los amigos, salen a la luz secretos del pasado, relaciones ocultas y alianzas inesperadas que desafían la amistad y las relaciones de pareja. La obra combina el humor y la reflexión desde la cotidiana de los puertorriqueños.

“Al ser una obra escrita por un puertorriqueño. Lo que vamos a hablar es de nuestras realidades del día a día. Al ser teatro vivo, si de aquí al estreno suceden cosas en Puerto Rico, pues se integran a la pieza. Es una pieza de nosotros para nosotros”, señaló Calzada.

Jasond Calderón junto a Naymed Calzada.
Jasond Calderón junto a Naymed Calzada. (Ramon "Tonito" Zayas)

Calderón se hizo eco de las palabras de Calzada y añadió que se abordarán temas sobre la lealtad, religión, política, LUMA y las relaciones de parejas, entre otros asuntos.

El elenco de actores y actrices reconoció que la tradición de reunirse con amigos cerca de Acción de Gracias es algo que hicieron al entrar a la universidad como fue el caso de Calzada, Micheo y Ponce, pero ninguno de los tres le llamaban “Friendsgiving”.

“Como soy de Ponce cuando estudiaba en San Juan decíamos vamos a hacer el Acción de Gracias entre amigos. No le llamamos así, pero constaba de ir a cenar con los amigos. Lo practiqué por mucho tiempo. La verdad es que lo encuentro chulo porque al fin y al cabo los amigos son nuestra familia elegida”, sostuvo el presentador del programa “Super Chef Celebrities” de Wapa Televisión.

Norwill Fragoso y Luis Ponce.
Norwill Fragoso y Luis Ponce. (Ramon "Tonito" Zayas)

“Realmente esto se hace mucho en Estados Unidos, personas que están lejos de su familia ya sean universitarios que no pueden viajar entre estados, para esa fecha se reúnen el miércoles antes de Acción de Gracias para festejar la amistad”, explicó Micheo.

Calzada contó que cuando era universitaria se reunía, pero la cena era lasagña, “porque ninguna sabíamos hacer un pavo”.

Calderón, Fragoso y Orsini recordaron que en los últimos dos años han tenido el encuentro que los amigos en restaurante o en cenas en sus hogares.

“Toda obra de teatro es un retrato de nuestra realidad, de qué somos y hacia donde vamos. Es la oportunidad de vernos. Por eso creo que es una obra que invita a reírnos, pero también reflexionar. Que el Friendsgiving comience el 8 de noviembre y siga hasta Acción de Gracias”, afirmó Fragoso.

“Te vas a retratar de alguna manera, sí o sí”, añadió Orsini.

“Friendsgiving” está dirigida a quienes disfrutan del humor ágil y de situaciones que invitan a la reflexión.

La producción está a cargo de Glorimar Rodríguez. Para más información y boletos, visite ticketera.com.

Tags
Norwill Fragoso
ACERCA DEL AUTOR
Damaris Hernández Mercado
Damaris Hernández MercadoArrow Icon
Natural de Naranjito, Damaris Hernández Mercado inició labores en la industria de las comunicaciones en Puerto Rico en 2000. Ha laborado por más de dos décadas para El Nuevo Día de...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 15 de octubre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: