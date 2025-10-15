Que comience el “Friendsgiving”: una cena que celebra la amistad real llega al teatro

Los puertorriqueños son fiesteros, celebran las tradiciones locales y también adoptan otras que invitan agradecer y fomentar la unión. Una de ellas es la iniciativa “Friendsgiving”, que se festeja miércoles antes del jueves de Acción de Gracias, o el viernes posterior.

La iniciativa, creada para agradecer a la familia elegida: los amigos, lleva varios años adoptada en la isla. Algunos puertorriqueños no lo nombran así, pero procuran reunirse para agradecer el valor de la amistad.

Desde esa acción de valorar a los amigos es que nace la comedia reflexiva “Friendsgiving”, que se presentará el sábado, 8 de noviembre en la sala de teatro René Marqués en el Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré de Santurce. La pieza escrita y dirigida por el dramaturgo Carlos Vega, aborda temáticas que están en boca de cualquier puertorriqueño, ya que la comedia es un reflejo de nuestra idiosincrasia.

“Friendsgiving” parte de la historia de un matrimonio que organiza una cena de Acción de Gracias para compartir con sus amigos, que son otras dos parejas, en una sobremesa en la que se habla de todo y suceden imprevistos.

“El eje de la obra es la amistad, porque es la que nos hace movernos y dentro de eso hay varios temas que nos atañen como país, que se van a hablar en la mesa entre amigos que se dicen de todo porque tienen extrema confianza. Esto es una pieza que es para invitar al grupete o corillo de amigos a empezar el Friendsgiving en el teatro porque sabemos que lo van a pasar espectacular y van a reír”, comentó la actriz Norwill Fragoso sobre la comedia que integra a Jasond Calderón, Ivonne Orsini, Naymed Calzada, Luis Ponce y el influencer Franco Micheo. Este último hará su debut en el teatro.

A medida que avanza la cena de agradecimiento entre los amigos, salen a la luz secretos del pasado, relaciones ocultas y alianzas inesperadas que desafían la amistad y las relaciones de pareja. La obra combina el humor y la reflexión desde la cotidiana de los puertorriqueños.

“Al ser una obra escrita por un puertorriqueño. Lo que vamos a hablar es de nuestras realidades del día a día. Al ser teatro vivo, si de aquí al estreno suceden cosas en Puerto Rico, pues se integran a la pieza. Es una pieza de nosotros para nosotros”, señaló Calzada.

Jasond Calderón junto a Naymed Calzada.

Calderón se hizo eco de las palabras de Calzada y añadió que se abordarán temas sobre la lealtad, religión, política, LUMA y las relaciones de parejas, entre otros asuntos.

El elenco de actores y actrices reconoció que la tradición de reunirse con amigos cerca de Acción de Gracias es algo que hicieron al entrar a la universidad como fue el caso de Calzada, Micheo y Ponce, pero ninguno de los tres le llamaban “Friendsgiving”.

“Como soy de Ponce cuando estudiaba en San Juan decíamos vamos a hacer el Acción de Gracias entre amigos. No le llamamos así, pero constaba de ir a cenar con los amigos. Lo practiqué por mucho tiempo. La verdad es que lo encuentro chulo porque al fin y al cabo los amigos son nuestra familia elegida”, sostuvo el presentador del programa “Super Chef Celebrities” de Wapa Televisión.

Norwill Fragoso y Luis Ponce.

“Realmente esto se hace mucho en Estados Unidos, personas que están lejos de su familia ya sean universitarios que no pueden viajar entre estados, para esa fecha se reúnen el miércoles antes de Acción de Gracias para festejar la amistad”, explicó Micheo.

Calzada contó que cuando era universitaria se reunía, pero la cena era lasagña, “porque ninguna sabíamos hacer un pavo”.

Calderón, Fragoso y Orsini recordaron que en los últimos dos años han tenido el encuentro que los amigos en restaurante o en cenas en sus hogares.

“Toda obra de teatro es un retrato de nuestra realidad, de qué somos y hacia donde vamos. Es la oportunidad de vernos. Por eso creo que es una obra que invita a reírnos, pero también reflexionar. Que el Friendsgiving comience el 8 de noviembre y siga hasta Acción de Gracias”, afirmó Fragoso.

“Te vas a retratar de alguna manera, sí o sí”, añadió Orsini.

“Friendsgiving” está dirigida a quienes disfrutan del humor ágil y de situaciones que invitan a la reflexión.