Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
1 de octubre de 2025
85°ligeramente nublado
EntretenimientoTelevisión
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Yeyé se despide del programa “Raymond y sus amigos”

El talento del programa de Telemundo se retiró del espacio televisivo luego de 11 años

1 de octubre de 2025 - 8:26 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El comediante Pedro Juan Villanueva, mejor conocido como “Yeyé”, se despidió en la noche del martes, del programa "Raymond y sus amigos" de Telemundo, tras 11 años en el espacio televisivo.Yeyé tiene una condición médica que hace que se asuste con facilidad, lo que lo hizo popular en la televisión local. “Yeyé” se ganó el cariño del público con los pasos de comedia que hizo por los pasados 11 años, en especial en el segmento “Gato encerrado”.
1 / 11 | Yeyé se despide del programa “Raymond y sus amigos” . El comediante Pedro Juan Villanueva, mejor conocido como “Yeyé”, se despidió en la noche del martes, del programa "Raymond y sus amigos" de Telemundo, tras 11 años en el espacio televisivo. - David Villafane/STAFF GFR
Damaris Hernández Mercado
Por Damaris Hernández Mercado
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidadamaris.hernandez@gfrmedia.com

El comediante Pedro Juan Villanueva, mejor conocido como “Yeyé”, se despidió en la noche del martes, del programa "Raymond y sus amigos" de Telemundo, tras 11 años en el espacio televisivo.

RELACIONADAS

El presentador y comediante Raymond Arrieta fue quien hizo anoche, hizo el anuncio del retiro de Yeyé durante la transmisión del programa.

“Nuestro compañero Yeyé se nos retira hoy del programa. Estamos bien agradecidos. ‘Yeyé’ tiene otros planes junto a su familia y es un ser creyente. Va a estar espiritualmente tranquilo y con tu familia, con tu iglesia. Te vamos a extrañar un montón”, sostuvo Arrieta, acompañado del resto del elenco de actores que participan en la producción.

Ante la noticia, el público presente despidió a Yeyé con gritos y fuertes aplausos.

“Los amo, los amo. Le doy gracias a todos ustedes que son quienes nos tienen aquí. Han hecho este programa, un programa, bueno, la comedia de la década”, sostuvo Yeyé.

“Yeyé” se ganó el cariño del público con los pasos de comedia que hizo por los pasados 11 años, en especial en el segmento “Gato encerrado”.

Arrieta y Yeyé han trabajado juntos en los últimos 15 años en varias producciones televisivas.

El público del programa de comedia "Raymond y sus amigos" (RYSA) comienza a llegar a Telemundo Puerto Rico a las 5:30 p.m. para, a las 6:00 p.m., arrancar con la grabación.A las 6:00 p.m., en lugar de Arrieta, cualquier figura del equipo asume el papel de anfitrión. En esta ocasión, fue la ocurrente Joealis Filippetti. Cuando finaliza el programa, a las 10:00 p.m., el elenco separa un espacio para saludar al público y tomarse fotografías.
1 / 10 | Los secretos detrás de la producción de "Raymond y sus amigos" . El público del programa de comedia "Raymond y sus amigos" (RYSA) comienza a llegar a Telemundo Puerto Rico a las 5:30 p.m. para, a las 6:00 p.m., arrancar con la grabación. - Alexis Cedeño Laboy
Tags
Raymond ArrietaTelemundoRaymond y sus amigos
ACERCA DEL AUTOR
Damaris Hernández Mercado
Damaris Hernández MercadoArrow Icon
Natural de Naranjito, Damaris Hernández Mercado inició labores en la industria de las comunicaciones en Puerto Rico en 2000. Ha laborado por más de dos décadas para El Nuevo Día de...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 1 de octubre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: