30 de septiembre de 2025
90°nubes dispersas
Noticia
Bad Bunny dona $100,000 a la caminata “Da vida: la ñapa” de Raymond Arrieta: “Gracias, Benito”

La cifra fue revelada esta tarde por la producción de Tony Mojena

30 de septiembre de 2025 - 3:17 PM

El presentador y comediante Raymond Arrieta logró ir en tres ocasiones a la residencia musical del artista urbano. (Suministrada)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vida

El comediante y presentador Raymond Arrieta recibe donativos casi a diario durante todo el año para el Hospital Oncológico Dr. Isaac González Martínez. Este mes de septiembre, cuando la caminata “Da vida: la ñapa” acaba de culminar el segundo de tres tramos, la cantidad de contribuciones ha aumentado de forma exponencial.

Además de los distintivos sobres blancos que llegan a Telemundo Puerto Rico y las llamadas al cuadro telefónico de “Día a día”, hoy, la producción de Tony Mojena reveló un donativo muy especial. La ayuda fue de parte de la residencia “No me quiero ir de aquí” de Bad Bunny.

“Realizó una gran donación a la caminata ‘Da vida’ a favor de los pacientes del Hospital Oncológico. El donativo de $100,000 surge como parte del compromiso social y cultural del artista, cuyo impacto va más allá de los escenarios. ¡Gracias, Benito!”, indicaron en la página web de Telemundo Puerto Rico.

Arrieta ya ha completado dos tramos, y el tercero tendrá lugar en noviembre. El final del segundo trayecto recorrió las calles de Salinas hasta Guayama.

“La verdad es que esta fue la ruta más caliente y retante que yo he hecho en mi vida… pero pensando en los pacientes del Oncológico, ya no podíamos detenernos. Ya estábamos aquí, teníamos que seguir y continuar”, expresó Arrieta el pasado domingo.

Con esta jornada, “Da vida” se acerca a la meta de recaudar $2.5 millones adicionales para alcanzar un total histórico de $20 millones, fruto de cada aporte “de peso a peso”.

El animador ya se prepara para la tercera y última ruta, que se llevará a cabo del 13 al 17 de noviembre. Partirá desde Patillas y cerrará en Cataño tras recorrer 47.2 millas. De esta manera, habrá completado un total de 140.7 millas entre los tres tramos de esta edición especial.

Raymond Arrieta regresó a la calle desde Salinas hasta Guayama, donde en la tarde del domingo completó con éxito el último tramo de la segunda ruta de su caminata “Da Vida: La Ñapa”.“La verdad es que esta fue la ruta más caliente y retante que yo he hecho en mi vida… pero pensando en los pacientes del Oncológico, ya no podíamos detenernos. Ya estábamos aquí, teníamos que seguir y continuar”, expresó Arrieta.Arrieta se acerca a la meta de recaudar $2.5 millones adicionales para alcanzar un total histórico de $20 millones, fruto de cada aporte “de peso a peso”.
1 / 8 | “Ya llevamos casi 100 millas”: Raymond Arrieta culmina la segunda ruta de “Da Vida: La Ñapa” . Raymond Arrieta regresó a la calle desde Salinas hasta Guayama, donde en la tarde del domingo completó con éxito el último tramo de la segunda ruta de su caminata “Da Vida: La Ñapa”. - alexis.cedeno
Bad Bunny Raymond Arrieta Caminata Da Vida Cáncer
ACERCA DEL AUTOR
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera CedeñoArrow Icon
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia.
