Bad Bunny dona $100,000 a la caminata “Da vida: la ñapa” de Raymond Arrieta: “Gracias, Benito”

El comediante y presentador Raymond Arrieta recibe donativos casi a diario durante todo el año para el Hospital Oncológico Dr. Isaac González Martínez. Este mes de septiembre, cuando la caminata “Da vida: la ñapa” acaba de culminar el segundo de tres tramos, la cantidad de contribuciones ha aumentado de forma exponencial.

Además de los distintivos sobres blancos que llegan a Telemundo Puerto Rico y las llamadas al cuadro telefónico de “Día a día”, hoy, la producción de Tony Mojena reveló un donativo muy especial. La ayuda fue de parte de la residencia “No me quiero ir de aquí” de Bad Bunny.

“Realizó una gran donación a la caminata ‘Da vida’ a favor de los pacientes del Hospital Oncológico. El donativo de $100,000 surge como parte del compromiso social y cultural del artista, cuyo impacto va más allá de los escenarios. ¡Gracias, Benito!”, indicaron en la página web de Telemundo Puerto Rico.

PUBLICIDAD

Arrieta ya ha completado dos tramos, y el tercero tendrá lugar en noviembre. El final del segundo trayecto recorrió las calles de Salinas hasta Guayama.

“La verdad es que esta fue la ruta más caliente y retante que yo he hecho en mi vida… pero pensando en los pacientes del Oncológico, ya no podíamos detenernos. Ya estábamos aquí, teníamos que seguir y continuar”, expresó Arrieta el pasado domingo.

Con esta jornada, “Da vida” se acerca a la meta de recaudar $2.5 millones adicionales para alcanzar un total histórico de $20 millones, fruto de cada aporte “de peso a peso”.

El animador ya se prepara para la tercera y última ruta, que se llevará a cabo del 13 al 17 de noviembre. Partirá desde Patillas y cerrará en Cataño tras recorrer 47.2 millas. De esta manera, habrá completado un total de 140.7 millas entre los tres tramos de esta edición especial.