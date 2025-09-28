Raymond Arrieta finaliza en Guayama la “ruta más caliente” de la caminata “Da Vida: La Ñapa”

El comediante Raymond Arrieta volvió a movilizar al pueblo, esta vez desde Salinas hasta Guayama, donde en la tarde del domingo completó con éxito el último tramo de la segunda ruta de su caminata “Da Vida: La Ñapa”, a pesar de las dolencias en sus pies durante los pasados días.

“La verdad es que esta fue la ruta más caliente y retante que yo he hecho en mi vida… pero pensando en los pacientes del Oncológico, ya no podíamos detenernos. Ya estábamos aquí, teníamos que seguir y continuar”, expresó Arrieta.

Con casi 100 millas recorridas en las primeras dos etapas, Arrieta ha vuelto a demostrar su compromiso con los pacientes del Hospital Oncológico Dr. Isaac González Martínez. Desde que partió el pasado miércoles en Añasco, contó con el respaldo constante de un país solidario, que lo acompaña paso a paso en esta gesta benéfica que inició en 2009.

A su llegada a Guayama, el alcalde O’brain Vázquez Molina lo recibió con un donativo de $21,192. La ruta concluyó en el estadio Marcelino Blondet, donde Arrieta, visiblemente conmovido, agradeció el apoyo de todos los presentes.

PUBLICIDAD

Durante el recorrido se le unió Jimena Gállego, presentadora de programas de Telemundo como “Objetivo Fama” y “La casa de los famosos”. La mexicana expresó su emoción al cumplir su deseo de participar: “Muchas veces me quedo sin saber qué decir… que Dios bendiga esta preciosa isla. Que Dios bendiga a cada uno de los voluntarios de esta caminata y a Raymond por hacerlo durante 16 años. Ha sido una experiencia hermosa, he llorado mucho, pero también de eso se trata. Doy gracias a Dios de poder estar hoy aquí”.

“Jimena escuchó muchas historias en el camino y ya no podía, vino aguantando mucho y lloró mucho en el camino y yo le dije: aquí es que está el pueblo de Puerto Rico”, agregó el también presentador.

Con esta jornada, se acerca a la meta de recaudar $2.5 millones adicionales para alcanzar un total histórico de $20 millones, fruto de cada aporte “de peso a peso”.

El animador ya se prepara para la tercera y última ruta, que se llevará a cabo del 13 al 17 de noviembre. Partirá desde Patillas y cerrará en Cataño tras recorrer 47.2 millas, completando así un total de 140.7 millas entre las tres rutas de esta edición especial.

“Ya llevamos casi 100 millas. Nos quedan 50 millas más en noviembre para concluir esta tercera etapa de la caminata Da Vida La Ñapa. De hoy a noviembre me llevo su historia en el corazón y empezaré a meditar con ellas en el alma. Nada nos detiene y no está permitido rendirse”, dijo el filántropo, quien finalizó rezando un Padre Nuestro.

¿Cómo donar?

La donación se puede hacer a través de la compra de camisetas y gorras en las tiendas Me Salvé. Asimismo, los rosarios estarán a la venta en las Farmacias Caridad.