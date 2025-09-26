Raymond Arrieta y “Da vida: la ñapa” hacia Guayanilla: “El pueblo de seguro nos va a cargar hasta allá”

Poco antes de la 1:00 p.m., el comediante Raymond Arrieta junto a un nutrido grupo de caminantes, arrancó el tercer día de la segunda ruta de la caminata “Da vida: la ñapa”. En esta ocasión, la iniciativa a favor del Hospital Oncológico Dr. Isaac González Martínez se dirige de Guánica a Guayanilla.

“Amigos, ya arrancamos el tercer día, llevamos una arrancada nada más. O sea, hoy será un diíta largo, 10 millas, pero el pueblo de seguro nos va a cargar hasta allá, así que con mucho calor. Sigan dando su donativo”, comenzó.

El filántropo aprovechó para recordar que el dinero recaudado será donado al Hospital Oncológico. “Para todas esas personas que no tienen cómo pagar su tratamiento contra el cáncer. Aquí estamos buscando el dinero”, agregó.

Al igual que siempre, la audiencia no dudó en enviar sus mejores deseos a Arrieta. Personas de distintas partes de la isla acudieron a la sección de comentarios con palabras de agradecimiento y fortaleza.

“Dios te bendiga, siempre, Raymond. El héroe de mi tierra”, “Raymond, para ti y todos los que te acompañan. Te veo mañana en Juana Díaz”, “Muchas bendiciones, Raymond. Que Dios te lo pague con mucha salud”, son tres de los cientos de comentarios que se reflejan en la publicación.

Mañana, sábado, será el cuarto día del segundo tramo de “Da vida: la ñapa”. Este recorrerá las calles desde Ponce hasta Juana Díaz.

A partir de las 10:30 a.m., la caminata iniciará en la salida de Plaza del Caribe hacia la PR-2 en dirección al este hasta llegar a la intersección con la PR-1 donde se dobla a la derecha hacia la comandancia de la policía. Se continuará por la PR-1 hasta llegar al barrio Pastillo de Juana Díaz donde culminará en la cancha Orlando Cintrón.

Cómo donar

Cuenta bancaria de Da Vida: FirstBank #3004870858

ATH MÓVIL : LIGACANCERPR

Portal del Hospital Oncológico: http://www.ligacancerpr.org/donar/

“Día a Día”: 787-641-2226