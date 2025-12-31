¿Quieres pedirle tu regalo los Reyes Magos? Ahora puedes llamarlos por teléfono

En un giro innovador que combina tradición y tecnología, el Consejo Juanadino Pro-Festejos de Reyes anunció la incorporación de un agente de inteligencia artificial (IA) de voz para que los niños y sus familias puedan hablar con los Reyes Magos de Juana Díaz, pedir sus deseos y recibir información sobre la Caravana Nacional de Reyes y la Fiesta de Reyes de este próximo año 2026.

El nuevo recurso permitirá que cualquier persona que llame al número telefónico (787) 336-0690 recibirá de manera automática, información actualizada sobre rutas, horarios, actividades y eventos relacionados con la 42da Caravana Nacional de los Reyes Magos que recorrerá diversos pueblos del país del 2 al 5 de enero y la 142 Fiesta de Reyes, que se celebrará la víspera y el día de Reyes en la plaza pública Román Baldorioty de Castro de su pueblo de origen.

La iniciativa surge ante el alto volumen de llamadas que recibe cada año el Consejo Juanadino Pro-Festejos de Reyes, especialmente durante los primeros días de enero, cuando cientos de personas buscan orientación para participar de las actividades. El agente de IA funcionará como un asistente virtual que responderá preguntas frecuentes y ayudará a canalizar dudas de forma inmediata.

PUBLICIDAD

“El uso de esta tecnología nos permite atender de mejor forma al público que está interesado en participar en nuestras actividades”, expresó William John Santiago Vázquez, presidente del Consejo. “Somos una organización cultural con recursos limitados y sin una gran estructura de personal. Implementar inteligencia artificial nos ayuda a ser más eficientes, a no dejar llamadas sin contestar y a servirle mejor a la gente que quiere participar de esta tradición sin perder nuestra esencia. Además, le brindamos un regalo a nuestros niños y niñas, quienes podrán hablar con uno de nuestros Reyes Magos”, añadió.

Según explicó Santiago Vázquez, la herramienta tecnológica no sustituye el contacto humano, sino que lo complementa, liberando tiempo para que los voluntarios puedan concentrarse en la logística y en las actividades presenciales de la Caravana Nacional y la Fiesta de Reyes.

Recordó que este año la Caravana Nacional recorrerá varios municipios del país del 2 al 5 de enero, incluyendo Culebra, Carolina, San Juan, Manatí, Florida, Patillas, Ponce y Juana Díaz, como antesala a la celebración principal en el llamado Belén de Puerto Rico.

La 142 Fiesta de Reyes comenzará el 5 de enero con presentaciones artísticas para niños y la entrega de las tradicionales cajitas. En la noche se presentarán Herminio de Jesús y su Orquesta, Danny Rivera y el Grupo Planéalo.

El día de Reyes, las actividades iniciarán a las 8:30 a.m. en la Casa Museo de los Santos Reyes con música típica. Desde allí, partirá el Desfile de los Reyes Magos a las 10:00 a.m., junto a los pastores y el pueblo, hasta la plaza pública. Luego dará inicio la Proclamación de las Profecías y el tradicional Diálogo de los Reyes y los pastores. Al mediodía se celebrará una misa, presidida por el obispo de Ponce, Rubén González Medina. Al concluir la misa, comenzará la programación musical del último día de esta festividad con la participación de Sendero de la Cultura, Bomba y Trovadores, Grupo Casima, Esencia, Tuna Romancera y cerrando las festividades el grupo Plena Libre.

PUBLICIDAD