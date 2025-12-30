Opinión
Informa sobre un fallecimiento y ofrece un relato de la vida de la persona, incluidos sus logros, cualquier controversia y los recuerdos de las personas que le conocieron.

Resumen 2025: Estos famosos fallecieron este año

Destacadas figuras de las artes, el periodismo, la música y el entretenimiento en Puerto Rico son recordadas tras su muerte

30 de diciembre de 2025 - 11:10 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Miguel Campis, Rafael Ithier y Carlos Merced. (Archivo)
Damaris Hernández Mercado
Por Damaris Hernández Mercado
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidadamaris.hernandez@gfrmedia.com

El duelo, la tristeza y el dolor acompañaron a la clase artística de Puerto Rico ante la partida física de figuras de las artes, el entretenimiento cine, teatro y la música que fallecieron en el 2025.

La partida física de estos famosos dejó un vacío, pero su recuerdo y legado sigue presente en el colectivo puertorriqueño.

Rafael Ithier

La ceremonia de distinción se realizó en el Teatro de la Universidad de Puerto Rico.
La ceremonia de distinción se realizó en el Teatro de la Universidad de Puerto Rico. (Xavier J. Araújo Berríos)

El maestro, director y fundador de El Gran Combo de Puerto Rico falleció el 6 de diciembre a sus 99 años en su hogar. El pianista fue un pilar de la salsa puertorriqueña al lograr ser embajador de nuestra isla con la creación de la institución musical activa por 63 años.

Papo Rosario

Luis "Papo" Rosario, who has been a member of the legendary group for 34 years, suffers from back problems.
Luis "Papo" Rosario was part of El Gran Combo de Puerto Rico for 38 years. (Ramón “Tonito” Zayas)

El último mes del 2025, también tocó decirle adiós a otro Mulato del sabor, el cantante Luis Antonio “Papo” Rosario, quien fue por 38 años integrante de la orquesta El Gran Combo de Puerto Rico. Falleció el 12 de diciembre a consecuencias del cáncer diagnosticado en el 2019.

Carlos Merced

Hace 15 años que reside en Orlando, Florida.
Hace 15 años que reside en Orlando, Florida. (Archivo)

El actor y comediante puertorriqueño Carlos Merced falleció a los 62 años el 1 de julio, en Orlando, Florida, tras una larga batalla contra el cáncer. La clase artística del país lo recuerda por su optimismo ante las adversidades que enfrentó durante la enfermedad. Era asiduo a comunicarse con sus seguidores a través de sus redes sociales, donde enviaba mensajes llenos de positivismo y humor.

Alex Delgado

El periodista Alex Delgado.
El periodista Alex Delgado. (Xavier Araújo)

La muerte del periodista de NotiUno y panelista del programa de “Jugando Pelota Dura” de TeleOnce, Alex Delgado, sorprendió el 16 de diciembre al país tras nueve meses de haber sido diagnosticado con un cáncer. El comunicador de 49 años se enfrentó a un sarcoma de tejido blando en etapa 4. En su proceso siempre se mantuvo trabajando y optimista.

Javier Santiago

Javier Santiago fue un defensor de la cultura y memoria musical puertorriqueña.
Javier Santiago fue un defensor de la cultura y memoria musical puertorriqueña. (Archivo)

El fundador y director ejecutivo de la Fundación Nacional para la Cultura Popular murió a los 66 años el 1 de octubre por complicaciones de salud. Fue una figura clave en la promoción y preservación del patrimonio cultural puertorriqueño tras la creación de la fundación.

Héctor Travieso

12 de enero de 2004 La Comay y Hector Travieso Primera Hora: Jose Reyes Garcia.
12 de enero de 2004 La Comay y Hector Travieso Primera Hora: Jose Reyes Garcia. (Archivo)

El actor, comediante y presentador cubano Héctor Travieso que hizo una larga carrera en Puerto Rico murió el 6 de enero a sus 81 años. Su paso en la televisión puertorriqueña se le recuerda por sus actuaciones de novelas y en el programa SuperXclusivo, donde, por años, acompañó a Kobbo Santarrosa en el personaje de “La Comay”.

Tony Bechara

Con su apoyo al arte, Tony Bechara se ha labrado un nombre en instituciones de Nueva York. (GFR Media)
Con su apoyo al arte, Tony Bechara se ha labrado un nombre en instituciones de Nueva York. (GFR Media)

El artista puertorriqueño Tony Bechara falleció en abril a sus 83 años. Su muerte fue confirmada por el Museo del Barrio en Nueva York, del cual Bechara fue colaborador a lo largo de su vida. Su trabajo figura en algunas de las colecciones más importantes en Puerto Rico y los Estados Unidos

Rafael Rivera Rosa

El artista Rafael Rivera Rosa nació en Comerío en 1942.
El artista Rafael Rivera Rosa nació en Comerío en 1942. (Johnny De Los Santos)

El artista plástico natural de Comerío que falleció marzo se distinguió como pintor, artista gráfico y digital, así como catedrático asociado de la Universidad de Puerto Rico y de la Escuela de Artes Plásticas.

Eddie Plamieri

Carolina , Marzo 19 , 2006 . Estadio Roberto Clemente Walker de Carolina . Celebracion del Dia Nacional de la Salsa en el cual se le rindio homenaje postumo a Charlie Palmieri y a Tito Rodriguez . En la foto Eddie Palmieri . Foto por : Ramon Tonito Zayas
Carolina , Marzo 19 , 2006 . Estadio Roberto Clemente Walker de Carolina . Celebracion del Dia Nacional de la Salsa en el cual se le rindio homenaje postumo a Charlie Palmieri y a Tito Rodriguez . En la foto Eddie Palmieri . Foto por : Ramon Tonito Zayas (Ramon Tonito Zayas)

El reconocido pianista, Eddie Palmieri, ganador de múltiples premios Grammy y fundador de las orquestas La Perfecta, La Perfecta II y Harlem River Drive murió el 6 de agosto a sus 88 años en la ciudad de Nueva York. Palmieri, nació el 15 de diciembre de 1936 en la Gran Manzana de padres puertorriqueños.

Chef Miguel Campis

Valoró las oraciones del público dirigidas a su bienestar.
Valoró las oraciones del público dirigidas a su bienestar. (Pablo Martínez)

El experto culinario Miguel Campis murió el 9 de julio tras ser diagnosticado con un cáncer de páncreas. Su diagnóstico se dio a conocer abril de este año. Campis se distinguió por sus participaciones en programas de televisión.

Xiomara Calderón “La Golda”

Jorge Pabón y Xiomara Calderón durante uno de los podcast que trabajaron juntos. (Instagram)
Jorge Pabón y Xiomara Calderón durante uno de los podcast que trabajaron juntos. (Instagram) (Suministrada)

La muerte de la bailarina y mano derecha de Jorge Pabón “Molusco”, Xiomara Calderón, conmocionó el 15 de noviembre a sus seguidores en la redes sociales. La creadora de contenido falleció en en Florida, luego de someterse a una cirugía.

Luis Ramos

El veterano fotoperiodista Luis Rafael Ramos Vázquez.
El veterano fotoperiodista Luis Rafael Ramos Vázquez. (Dennis M. Rivera Pichardo )

El 19 de junio el gremio periodístico experimentó el luto con la muerte del veterano fotoperiodista Luis Ramos que trabajó por más de tres décadas en El Nuevo Día documentando la historia del país.

Josefina “Fini” Barceló

Josefina Barceló.
Josefina Barceló. (JUAN LUIS MARTINEZ)

El gremio periodístico también se despidió de la comunicador y autora Josefina Barceló. La destacada periodista, que laboró por 36 años en El Nuevo Día falleció el lunes, el 7 de abril por complicaciones de salud.

Saúl Cordero

Saúl Cordero toma con humor el error técnico que le dio popularidad (Para Primera Hora / Olimpo Ramos)
Saúl Cordero toma con humor el error técnico que le dio popularidad (Para Primera Hora / Olimpo Ramos)

El periodista Saúl Cordero que trabajó por 60 años en la radio y televisión de la zona oeste del país murió a sus 85 años. Se dedicó toda su vida a las comunicaciones.

Andy Simounet

Fotoperiodista Andy Simounet.
Fotoperiodista Andy Simounet. (Ramón “Tonito” Zayas)

El fotoperiodista Andy Simounet, quien laboró por al menos dos décadas para el periódico El Nuevo Día, falleció el viernes, 28 de febrero.

José Artemio Torres

17 de agosto de 2023. San Juan, PR. FLASH Entrevista con José Artemio Torres, director del documental Antonia. Foto por alexis.cedeno@gfrmedia.com
17 de agosto de 2023. San Juan, PR. FLASH Entrevista con José Artemio Torres, director del documental Antonia. Foto por alexis.cedeno@gfrmedia.com (Alexis Cedeño)

José Artemio Torres quien fuera cineasta, escritor y director ejecutivo del Festival de Cine Internacional de Puerto Rico murió en el mes de octubre a sus 75 años.

Juanra Fernández

Juanra Fernández junto a su esposa administraron el Niuyorican Café en el Viejo San Juan. (Facebook)
Juanra Fernández junto a su esposa administraron el Niuyorican Café en el Viejo San Juan. (Facebook) (Suministrada)

El gestor cultural y cofundador del recordado Nuyorican Café en el Viejo San Juan, Juanra Fernández falleció el 22 de abril por complicaciones de salud ante una prolongada batalla contra el cáncer.

Tony Ocasio

El grupo Los Chicos se destacó con éxito en la década de los ochenta.
El grupo Los Chicos se destacó con éxito en la década de los ochenta. (Instagram/Chayanne)

Tony Ocasio, uno de los integrantes del grupo Los Chicos en donde se dio a conocer el cantante puertorriqueño Chayanne, falleció el martes, 23 de diciembre.

ACERCA DEL AUTOR
Damaris Hernández Mercado
Damaris Hernández MercadoArrow Icon
Natural de Naranjito, Damaris Hernández Mercado inició labores en la industria de las comunicaciones en Puerto Rico en 2000. Ha laborado por más de dos décadas para El Nuevo Día de...
