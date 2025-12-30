Resumen 2025: Estos famosos fallecieron este año
Destacadas figuras de las artes, el periodismo, la música y el entretenimiento en Puerto Rico son recordadas tras su muerte
30 de diciembre de 2025 - 11:10 PM
30 de diciembre de 2025 - 11:10 PM
El duelo, la tristeza y el dolor acompañaron a la clase artística de Puerto Rico ante la partida física de figuras de las artes, el entretenimiento cine, teatro y la música que fallecieron en el 2025.
La partida física de estos famosos dejó un vacío, pero su recuerdo y legado sigue presente en el colectivo puertorriqueño.
El maestro, director y fundador de El Gran Combo de Puerto Rico falleció el 6 de diciembre a sus 99 años en su hogar. El pianista fue un pilar de la salsa puertorriqueña al lograr ser embajador de nuestra isla con la creación de la institución musical activa por 63 años.
El último mes del 2025, también tocó decirle adiós a otro Mulato del sabor, el cantante Luis Antonio “Papo” Rosario, quien fue por 38 años integrante de la orquesta El Gran Combo de Puerto Rico. Falleció el 12 de diciembre a consecuencias del cáncer diagnosticado en el 2019.
El actor y comediante puertorriqueño Carlos Merced falleció a los 62 años el 1 de julio, en Orlando, Florida, tras una larga batalla contra el cáncer. La clase artística del país lo recuerda por su optimismo ante las adversidades que enfrentó durante la enfermedad. Era asiduo a comunicarse con sus seguidores a través de sus redes sociales, donde enviaba mensajes llenos de positivismo y humor.
La muerte del periodista de NotiUno y panelista del programa de “Jugando Pelota Dura” de TeleOnce, Alex Delgado, sorprendió el 16 de diciembre al país tras nueve meses de haber sido diagnosticado con un cáncer. El comunicador de 49 años se enfrentó a un sarcoma de tejido blando en etapa 4. En su proceso siempre se mantuvo trabajando y optimista.
El fundador y director ejecutivo de la Fundación Nacional para la Cultura Popular murió a los 66 años el 1 de octubre por complicaciones de salud. Fue una figura clave en la promoción y preservación del patrimonio cultural puertorriqueño tras la creación de la fundación.
El actor, comediante y presentador cubano Héctor Travieso que hizo una larga carrera en Puerto Rico murió el 6 de enero a sus 81 años. Su paso en la televisión puertorriqueña se le recuerda por sus actuaciones de novelas y en el programa SuperXclusivo, donde, por años, acompañó a Kobbo Santarrosa en el personaje de “La Comay”.
El artista puertorriqueño Tony Bechara falleció en abril a sus 83 años. Su muerte fue confirmada por el Museo del Barrio en Nueva York, del cual Bechara fue colaborador a lo largo de su vida. Su trabajo figura en algunas de las colecciones más importantes en Puerto Rico y los Estados Unidos
El artista plástico natural de Comerío que falleció marzo se distinguió como pintor, artista gráfico y digital, así como catedrático asociado de la Universidad de Puerto Rico y de la Escuela de Artes Plásticas.
El reconocido pianista, Eddie Palmieri, ganador de múltiples premios Grammy y fundador de las orquestas La Perfecta, La Perfecta II y Harlem River Drive murió el 6 de agosto a sus 88 años en la ciudad de Nueva York. Palmieri, nació el 15 de diciembre de 1936 en la Gran Manzana de padres puertorriqueños.
El experto culinario Miguel Campis murió el 9 de julio tras ser diagnosticado con un cáncer de páncreas. Su diagnóstico se dio a conocer abril de este año. Campis se distinguió por sus participaciones en programas de televisión.
La muerte de la bailarina y mano derecha de Jorge Pabón “Molusco”, Xiomara Calderón, conmocionó el 15 de noviembre a sus seguidores en la redes sociales. La creadora de contenido falleció en en Florida, luego de someterse a una cirugía.
El 19 de junio el gremio periodístico experimentó el luto con la muerte del veterano fotoperiodista Luis Ramos que trabajó por más de tres décadas en El Nuevo Día documentando la historia del país.
El gremio periodístico también se despidió de la comunicador y autora Josefina Barceló. La destacada periodista, que laboró por 36 años en El Nuevo Día falleció el lunes, el 7 de abril por complicaciones de salud.
El periodista Saúl Cordero que trabajó por 60 años en la radio y televisión de la zona oeste del país murió a sus 85 años. Se dedicó toda su vida a las comunicaciones.
El fotoperiodista Andy Simounet, quien laboró por al menos dos décadas para el periódico El Nuevo Día, falleció el viernes, 28 de febrero.
José Artemio Torres quien fuera cineasta, escritor y director ejecutivo del Festival de Cine Internacional de Puerto Rico murió en el mes de octubre a sus 75 años.
El gestor cultural y cofundador del recordado Nuyorican Café en el Viejo San Juan, Juanra Fernández falleció el 22 de abril por complicaciones de salud ante una prolongada batalla contra el cáncer.
Tony Ocasio, uno de los integrantes del grupo Los Chicos en donde se dio a conocer el cantante puertorriqueño Chayanne, falleció el martes, 23 de diciembre.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: