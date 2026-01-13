Scott Adams, creador de “Dilbert”, muere a los 68 años

Scott Adams, cuyo popular tira cómica “Dilbert” captó la frustración de los asediados trabajadores de oficina y satirizó la ridiculez de la cultura de oficina moderna hasta que fue abruptamente retirado de la sindicación en 2023 por comentarios racistas, ha muerto. Tenía 68 años.

Su primera ex esposa, Shelly Miles, anunció la muerte el martes en un livestream publicado en las cuentas de redes sociales de Adams. “Ya no está con nosotros”, dijo. Adams reveló en 2025 que padecía un cáncer de próstata que se le había extendido a los huesos. Miles había dicho que estaba en cuidados paliativos en su casa del norte de California el lunes.

“Tuve una vida increíble”, decía en parte la declaración. “Le di todo lo que tenía”.

En su apogeo, “Dilbert”, con su héroe sin boca, con gafas, camisa blanca de manga corta y una corbata roja perpetuamente rizada, aparecía en 2,000 periódicos de todo el mundo en al menos 70 países y 25 idiomas.

Adams recibió en 1997 el premio Reuben de la National Cartoonist Society, considerado uno de los galardones más prestigiosos para dibujantes. Ese mismo año, “Dilbert” se convirtió en el primer personaje de ficción en figurar en la lista de los estadounidenses más influyentes de la revista Time.

“Le apoyamos porque es nuestro portavoz de las lecciones que hemos acumulado -pero que tenemos demasiado miedo de expresar- en nuestro esfuerzo por evitar el homicidio cubicular”, afirma la revista.

Las tiras de “Dilbert” se fotocopiaban, pegaban, enviaban por correo electrónico y colgaban en Internet, una popularidad que daría lugar a libros superventas, artículos de merchandising, anuncios para Office Depot y una serie de televisión animada, con Daniel Stern poniendo voz a Dilbert.

El colapso del imperio ‘Dilbert’

Todo se vino abajo rápidamente en 2023 cuando Adams, que era blanco, se refirió repetidamente a los negros como miembros de un “grupo de odio” y dijo que ya no “ayudaría a los negros estadounidenses”. Más tarde dijo que estaba siendo hiperbólico, pero siguió defendiendo su postura.

Casi inmediatamente, los periódicos dejaron de publicar “Dilbert” y su distribuidor, Andrews McMeel Universal, rompió lazos con el dibujante. El Sun Chronicle de Attleboro, Massachusetts, decidió mantener el espacio “Dilbert” en blanco durante un tiempo “como recordatorio del racismo que impregna nuestra sociedad”. Se desechó un libro previsto.

“No está siendo cancelado. Está sufriendo las consecuencias de expresar sus opiniones”, dijo entonces a The Associated Press Bill Holbrook, creador de la tira “On the Fastrack”. “Estoy totalmente de acuerdo con que diga lo que quiera, pero luego tiene que asumir las consecuencias de decirlo”.

Adams relanzó la misma tira cómica diaria con el nombre de Dilbert Reborn a través de la plataforma de vídeo Rumble, popular entre los conservadores y los grupos de extrema derecha. También presentaba un podcast, “Real Coffee”, en el que hablaba de diversos temas políticos y sociales.

Después de que el programa nocturno de Jimmy Kimmel en la cadena ABC fuera suspendido en septiembre a raíz de los comentarios del presentador sobre el asesinato del activista conservador Charlie Kirk, Adams defendió la libertad de expresión.

“¿Me gustaría vengarme?” dijo Adams. “Sí. Sí, me gustaría. Pero eso no significa que lo consiga. Eso no significa que deba perseguirla. No significa que el mundo sea un lugar mejor si ocurre”.

Cómo empezó ‘Dilbert’

Adams, licenciado por el Hartwick College y con un máster en Administración de Empresas por la Universidad de California en Berkeley, trabajaba en la compañía telefónica Pacific Bell en los años 80 y compartía sus viñetas para divertir a sus compañeros. Dibujó Dilbert como programador informático e ingeniero de una empresa de alta tecnología y envió un lote por correo a los sindicatos de dibujos animados.

“La visión de la vida en la oficina era nueva, acertada y perspicaz”, declaró a The Washington Post Sarah Gillespie, que ayudó a descubrir “Dilbert” en la década de 1980 en United Media. “Busqué primero el humor y sólo en segundo lugar el arte, lo que con ‘Dilbert’ fue algo bueno, ya que el arte es universalmente reconocido como... no genial”.

La primera tira cómica de “Dilbert” apareció oficialmente el 16 de abril de 1989, mucho antes que comedias sobre el lugar de trabajo como “Office Space” y “The Office”. Retrataba la cultura corporativa como un mundo kafkiano de burocracia pesada y puntos de referencia sin sentido, en el que el esfuerzo y la habilidad de los empleados eran infravalorados.

La tira introduciría el “Principio Dilbert”: Los trabajadores más ineficaces serán trasladados sistemáticamente al lugar donde puedan hacer menos daño: la dirección.

“A lo largo de la historia, siempre ha habido momentos en los que está muy claro que los directivos tienen todo el poder y los trabajadores ninguno”, dijo Adams a Time. “A través de ‘Dilbert’, yo pensaría que el equilibrio de poder ha cambiado ligeramente”.

Otros personajes de la tira eran el jefe de pelo puntiagudo de Dilbert; Asok, un becario joven e ingenuo; Wally, un vago de mediana edad; y Alice, una trabajadora tan frustrada que era propensa a frecuentes ataques de ira. También estaba la mascota de Dilbert, Dogbert, un megalómano.

“Para dibujar cómics de Dilbert se necesita cierta dosis de ira”, declaró Adams al Contra Costa Times en 2009.

En 1993, Adams se convirtió en el primer dibujante sindicado en incluir su dirección de correo electrónico en su tira. Esto desencadenó un diálogo entre el artista y sus fans, que dio a Adams una fuente de ideas para la tira.

“Dilbert” también era conocido por generar aforismos, como “Todos los rumores son ciertos -especialmente si tu jefe los niega” y “Bien, pongamos en marcha esta reunión previa preliminar”.

“Si consigues hacer las paces con el hecho de que estás rodeado de idiotas, te darás cuenta de que resistirse es inútil, tu tensión se disipará y podrás sentarte a reírte a costa de los demás”, escribió Adams en su libro de 1996 “El principio Dilbert”.

En un caso real, un trabajador de Iowa fue despedido del Casino Catfish Bend en 2007 por colgar una tira cómica de “Dilbert” en el tablón de anuncios de la oficina. En la tira, Adams escribió: “¿Por qué parece que la mayoría de las decisiones en mi lugar de trabajo las toman lémures borrachos?”. Más tarde, un juez dio la razón al trabajador; Adams le ayudó a encontrar un nuevo empleo.

Un oscurecimiento gradual

Aunque la caída de la carrera de Adams pareció rápida, los lectores atentos de “Dilbert” vieron un oscurecimiento gradual del tono de la tira y el descenso de su creador hacia la misoginia, la antiinmigración y el racismo.

Llamó la atención por comentarios controvertidos, como decir en 2011 que la sociedad trata a las mujeres de forma diferente por la misma razón que a los niños y a los discapacitados mentales: “es más fácil así para todos”. En una entrada de blog de 2006, cuestionó el número de víctimas mortales del Holocausto.

En junio de 2020, Adams tuiteó que cuando la serie de televisión “Dilbert” terminó en 2000 tras solo dos temporadas, fue “el tercer trabajo que perdí por ser blanco”. Pero, en aquel momento, lo achacó a la baja audiencia y a los cambios de franja horaria.

Las creencias de Adams empezaron a calar en sus tiras. En una de 2022, un jefe dice que las evaluaciones de rendimiento tradicionales serían sustituidas por una puntuación de “wokeness”. Cuando un empleado se queja de que eso podría ser subjetivo, el jefe le dice: “Eso te costará dos puntos menos en tu puntuación de wokeness, intolerante”.