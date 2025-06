Tom Felton volverá a ser Draco Malfoy, esta vez en Broadway

Tom Felton , el Draco Malfoy original de las películas de “Harry Potter” , volverá a interpretar su antiguo papel en Broadway este invierno en “Harry Potter and the Cursed Child” .

Malfoy fue el némesis de Potter en los libros y las ocho películas , pero en la obra, ambientada 19 años después de los acontecimientos de “Harry Potter and the Deathly Hallows”, el hijo de potter, Albus , se hace amigo del hijo de Malfoy, Scorpius , en Hogwarts.

Felton hizo su debut en el West End en 2022, protagonizando “2:22 A Ghost Story” y en 2024 participó en la obra de Gareth Farr “A Child of Science” en el Bristol Old Vic. Sus créditos cinematográficos incluyen “They Will Kill You”, junto a Patricia aArquette, y “Fackham Hall” con Damian Lewis.