EntretenimientoCultura
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Tradición en Galería Petrus regresa con “Celebremos la SanSe 2026”

El evento comenzará el jueves 15 de enero a las 6:00 p.m. y será dedicado a los jóvenes artistas

10 de enero de 2026 - 6:00 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La Galería Petrus celebrará su evento dedicado a las Fiestas de la Calle San Sebastián. (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Como parte de las festividades para la celebración de las Fiestas de la Calle San Sebastián 2026, Galería Petrus se une nuevamente a la tradición y cultura, resaltando el arte con la exposición especial: “Celebremos la SanSe 2026”, a partir del jueves 15 de enero de 2026 a las 6:00 p.m. Esta exposición será dedicada a los jóvenes artistas de la Galería.

RELACIONADAS

También participará con sus obras el gran maestro contemporáneo de la pintura puertorriqueña, Carlos Dávila Rinaldi, quien se unirá a las piezas de los jóvenes artistas del colectivo Generación Reactiva de la Galería Petrus, en una muestra de creaciones nuevas realizadas expresamente para esta ocasión.

“Ya es tradición para la Galería Petrus celebrar las Fiestas de la Calle San Sebastián. Nuestro espacio, ubicado en plena ruta hacia este icónico evento, abre sus puertas como una vitrina viva de las múltiples manifestaciones culturales que definen a Puerto Rico. Por eso, este año nuevamente presentamos obras que reflejan la diversidad, creatividad y riqueza artística de nuestro país”, expresó Sylvia Villafañe, fundadora y propietaria de Galería Petrus.

Dávila Rinaldi realizó una obra conmemorativa para este evento y se podrá conseguir en Petrus. Asimismo, en “Celebremos la SanSe 2026” también se podrán adquirir piezas de arte para todos los presupuestos.

Entre los artistas participantes de la Generación Reactiva para “Celebremos la SanSe 2026”, se encuentran: Bobby Cruz, Julianny Moyet, Marcos Vicens, Miguel Ángel Feba, Iván Alejandro Báez, Brian Vargas, Andrés Meléndez, Naimar Ramirez y Abey Charrón. Los visitantes a Petrus podrán obtener camisetas impresas con obras de seis artistas a beneficio de "Adopta Ahora“, que promueve la adopción de niñas y niños puertorriqueños entre las edades de 6 a 17 años.

Para esta época, la Galería Petrus construyó una casita de madera en su patio, donde podrás entrar, disfrutar de sus amenidades y tomarte fotos para marcar esa experiencia inolvidable que vas a lograr con la visita a la reciente edición de la exposición, “Celebremos la SanSe 2026”.

La Galería Petrus está localizada en el 726 de la calle Hoare, esquina Las Palmas, en Miramar. Para más detalles puede comunicarse al 787-318-8993 o por correo electrónico a info@petrusgallery.com. También en Instagram y Facebook bajo @galeriapetrus.

Tags
ArteFiestas de la Calle San SebastiánSanSe
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
