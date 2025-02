No, no hace falta querer —ni decir— “Debí tomar más fotos”, no al menos para un grupo cada vez más escaso de personas con buena memoria —para quienes las fotos no son vitales ni letras de tontas letanías— y que aún disfrutamos de las virtudes de la ópera y de la realmente buena música, vis a vis las expresiones contemporáneas presuntamente “artísticas” de la distópica realidad que vivimos y que cada día se normalizan más y más.