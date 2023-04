El pasado sábado 15 de abril, la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico presentó el concierto especial titulado “Mujeres en la Música”, como parte de su serie Vitrina Sinfónica. En esta ocasión, el conjunto mayor boricua tuvo como directora invitada a la maestra Yabetza Vivas Irizarry.

El evento comenzó puntual con la Suite Orquestal de “¿Y los pasteles?, Ópera Jíbara en dos actos” -con libreto de José Félix Gómez-, de la joven compositora Johanny Navarro (n. 1992). Esta obra del teatro musical se estrenó el año pasado exitosamente, con el endoso de Opera America, una prestigiosa organización cultural sin fines de lucro.

Desde las primeras notas y acordes, la claridad en la dirección de Vivas Irizarry y la respuesta de los músicos llenó de encanto la Sala Pablo Casals, del Centro de Bellas Artes de Santurce.

Esta partitura sinfónica de Johanny Navarro se desarrolla sobre algunos temas de los aguinaldos y seises de la música campesina puertorriqueña. La orquestación muestra un manejo del precioso material sobre una rítmica afrocaribeña, con fluidez y técnicas de armonía y contrapunto elaboradas. La fuerza dramática de la música fue bien recibida por el público que llegó a tiempo.

En contraste, la segunda entrega fue la obra “What Keeps Me Awake (Lo que me mantiene despierta)”, de otra destacada compositora puertorriqueña -la también multi-instrumentista-, Angélica Negrón (n. 1981). La descripción en sonidos de su experiencia personal con el insomnio es mágica. Las “líneas borrosas, patrones maleables y nubes de colores de sonidos”, según la genial artista, crean un mundo sonoro que propicia el encuentro con nosotros mismos, con nuestras fragilidades, con nuestra propia humanidad.

La delicada instrumentación de Negrón toca las cuatro secciones principales de la pieza en un solo movimiento. Los temas se encuentran con otras ideas musicales que fueron transformando de manera creativa la vivencia de escuchar a los músicos, que re-interpretaron con precisión tan singular partitura.

Acto seguido, la directora invitada Yabetza Vivas Irizarry presentó el “Concierto doble para oboe, clarinete y orquesta”, de la directora, organista y compositora, June Caldwell Kirlin (1910-2013). Aquí brillaron como solistas las profesoras Ivonne Pérez en el oboe y Kathleen Jones en el clarinete, quien además fue amiga de la compositora y promovió que escribiera esta música.

Los tres movimientos son una exaltación de la imponente naturaleza de las montañas, lagos y cascadas que conforman el paisaje del estado de Oregon, en el noroeste de los Estados Unidos.

La interpretación en el formato tradicional neoclásico del ”concerto” italiano, Allegro-Andante-Allegro scherzando, estuvo informada de la inteligencia musical, el aplomo y la fluidez de las maestras Jones y Pérez. La dirección de Yabetza Vivas sirvió para unificar una grácil colaboración con la orquesta reducida, como se acostumbra.

El programa sin intermedio concluyó con el primer y cuarto movimientos de la Sinfonía núm. 2 en mi menor, Op. 32 “Gaélica”, de Amy Beach (1867-1944).

Para armar el primer movimiento su sinfonía, Allegro con fuoco, la compositora mezcló el tema de una melodía folklórica irlandesa con su propia canción de arte, “Dark is the Night”. La interpretación mantuvo una amplia expresividad cónsona con el carácter neo-romántico de la partitura.

El movimiento final, Allegro di molto, fue una fiesta de sonidos que retrata el carácter y las luchas del antiguo pueblo celta. Derivado también de las frases de “Dark is the Night”, este final apoteósico tuvo una lectura imponente. Fue correspondida por una larga ovación del público.

Fue un magnífico concierto, incluso desde el punto de vista educativo, aunque volvimos a echar de menos una vez más las plataformas o “raisers” en el escenario, que brindan mejor presencia y sonoridad a la orquesta.