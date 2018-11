La demanda interpuesta por el escultor Ignacio Palau contra su excompañero sentimental, el cantante Miguel Bosé, fue admitida a trámite, según informó el despacho de abogados español Ortolá Dinnbier, especializado en asuntos de familia, lo que daría pie a que la expareja se vuelva a ver pero ahora en los tribunales.

La demanda fue presentada por el escultor el pasado 17 de octubre ante la jurisdicción civil "en defensa de los derechos e intereses de sus hijos" tras 26 años de relación, señaló el bufete en un comunicado.

Palau pide, según la nota, "acciones de filiación paterna no matrimonial con fundamento en la posesión de estado", así como una "acción acumulada para el establecimiento de medidas paternofiliales de hijos no matrimoniales".

La demanda también exige una "acción subsidiaria para el reconocimiento y fijación de un derecho de relación de allegados" y solicita "medidas cautelares para el establecimiento urgente de visitas y alimentos".

Es decir, la expareja del intérprete español exige derechos para a los hijos adoptivos, así como una pensión y recursos económicos, ya que el escultor era totalmente dependiente de Bosé durante el tiempo que duró la relación sentimental.

En la demanda, el escultor exige que los cuatro hijos adoptivos de la pareja vivan nuevamente juntos. Ya que dos se quedaron con él y los otros dos están con Bosé. Los menores se llaman Telmo, Tadeo, Diego e Ivo.

Asimismo, el despacho indicó que se ha iniciado la reclamación en el orden social para obtener "el reconocimiento y la determinación" de los derechos que le correspondan a Ignacio Palau a causa de su contratación en "sociedades participadas y administradas" por Miguel Bosé.

La demanda se presentó el mes pasado "tras la ruptura de la relación y convivencia mantenida de forma ininterrumpida con Miguel Bosé Dominguín durante más de 26 años", y tras "fracasar las negociaciones previas que en su evitación se han venido desarrollando", según el comunicado que se remitió entonces a los medios de comunicación.

El cantante español es padre de cuatro hijos adoptivos, que crió junto con el escultor. Pero tras la separación de la pareja, dos de los menores se quedaron con Palau y los otros dos están con el cantante.

Bosé, que ha vendido más de 30 millones de discos y cuenta con más de 70 éxitos que han sido número uno en Europa y América, reside desde hace poco en México, adonde se mudó tras vivir cuatro años en Panamá, y ha mantenido un discreto bajo perfil.

En una reciente entrevista con Efe, el español confirmó que su traslado a México respondía a razones "de familia y trabajo" y aseguró: "Cerré todo lo que tenía en Madrid y me mudé al continente americano; aquí me paso nueve meses al año, mis hijos ahora me necesitan y por esa razón estoy aquí".

De acuerdo al diario español El País, tanto Bosé como Palau han recibido ofertas de grandes televisoras para hablar de la relación que mantuvieron, pero ambos han rechazado romper el silencio.

Y es que Bosé siempre se ha caracterizado por llevar su vida privada lejos de los reflectores y desde septiembre pasado que reside en México, se ha dedicado principalmente a acudir a eventos altruistas, sin dar declaraciones sobre su vida sentimental.

La relación entre el escultor y el cantante siempre fue conocida por sus allegados, pero todos guardaron discreción.

Palau dejó de lado su carrera como escultor para seguir a Bosé en su carrera musical, por lo que recibía una mensualidad y además tenía tarjeta de crédito. Era totalmente dependiente económico del intérprete de "Bandido".

Pero tras su separación, el escultor ya no recibió esos recursos económicos.

Hasta el momento, ni Palau ni Bosé se han pronunciado sobre la situación.