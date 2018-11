Kiara Liz Ortega, llevará al certamen de Miss Universe Puerto Rico 2018, en Tailandia, la historia del huracán María y de Puerto Rico en el traje típico, un atuendo creado por el diseñador puertorriqueño Joshua Aponte.

Cuando Kiara vio su traje típico lloró por el significado tan hermoso que llevaba de su patria.

“Estoy bien contenta y sé que este vestido le va a gustar a muchas personas al igual que a mí”, confesó la reina en el programa “Viva la tarde”, que fue dedicado a la reina que parte el próximo martes para la competencia internacional.

“El vestido representa al pueblo puertorriqueño ante la adversidad a través del huracán María que es bien fuerte, y representa la fuerza de nuestro pueblo. Lleva una capa impresa con playas de Puerto Rico y otra casa de luces inteligentes que representa las rafagas de los tiempos”, explicó, por su parte, el creador del atuendo.

En el torso, el vestido lleva la bandera de Puerto Rico.

“La colocamos encima de la tormenta. De esta forma, estamos sugiriendo que la gente se está levantando después del huracán. En la parte de atrás, temenos una combinación de figuras que representan las diferentes personas que temenos en la isla y que representan las diferenes personas que nos dieron la mano cuando más necesitadas”, explicó.

En las manos, Ortega carga más de 300 cristales que representan a los fallecidos durante el huracán. Al centro, resalta la monoestrellada, indicó el artista de la costura. Se utilizaron luces "meteoritos" LED, que dan la apariencia de movimiento en el viento y el resplandor de los relámpagos. "El vestido, estilo trompeta, va a llevar la bandera de una forma que los colores se van integrando en la vorágine del huracán", detalló Aponte.

“Una de mis mayores virtudes es que me disfruto todo, soy una persona bien apasionada, todo lo hago con mucha entrega y de principio a fin porque son experiencias que se viven solo una vez en la vida y me lo gozo. He aprendido tanto, y eso es lo que es lo que me va a ayudar en Tailandia… Soy una persona bien agradecida y entiendo y tengo la seguridad que voy a llegar como llegó Denise”, comentó Ortega, en compañía de la directora del certamen y Miss Universo 2001, Denise Quiñones, y la presentadora y exreina de belleza Ivonne Orsini.

El certamen internacional será transmitido por WAPA TV el 16 de diciembre a las 8:00 p.m.