La ex Miss Universe puertorriqueña Dayanara Torres se comprometió con el copresidente de Marvel Studios y productor, Louis D’Esposito, informó hoy un allegado de la familia.

El especial momento ocurrió casi a la medianoche del sábado, 27 de octubre, después de la celebración del cumpleaños de la exreina. Ambos estaban rodeados de su familia y seres más queridos.

D’Esposito, según relataron a este medio, pidió primero el visto bueno a Lucy, mamá de Torres, y sus hijos Ryan, de 15 años, y Christian, de 17. Ambos son producto de su matrimonio con el cantante puertorriqueño Marc Anthony.

Según supo este medio, D’Esposito le entregó un diamante cuadrado, tipo "cushion", con un diamante de 6 kilates y otros más pequeños alrededor, que van bajando hacia el aro.

En una foto que publicó Torres en su cuenta de Twitter el pasado 2 de noviembre y en la que aparece disfrazada junto a sus dos hijos, se puede apreciar parte de la joya.

"Por el momento, (Torres y D’Esposito) se están disfrutando su compromiso", destacó la fuente, quien adelantó que todavía no hay planes de boda.

??#HappyHalloween??

Ryan, Dr. Strange

Cristian, a Ravager from Guardians of the Galaxy

Me...? still don't know who I was... ????

Y algunos de los disfraces que les llegué a hacer ???? en años anteriores...

.#DrStrange #GuardiansOfTheGalaxy #SteamPunk

. https://t.co/suiuFyBb7r pic.twitter.com/4xaLOAeyj7