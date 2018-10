La exreina de belleza Stephanie Del Valle entregó su corona hace dos años, pero las oportunidades de crecimiento como parte del equipo de la Organización de Miss Mundo no cesan.

En esta ocasión, la beldad boricua desfiló por la alfombra roja del MIPCOM, el mercado mundial de contenido televisivo y digital que se celebra todos los años en Cannes, Francia, para presentar el documental de Miss Mundo, Belleza con Propósito, junto a la presidenta de la organización Julia Morley.

Es la primera vez que una organización de un certamen de belleza compite en este tipo de eventos.

Bajo el título de “Cuando nos quitamos la banda y la corona nos enrollamos las mangas” (“When the sash and tiara comes off the sleeves roll up”) se exhibió una miniserie de seis capítulos en el que se documenta el trabajo filantrópico de las beldades alrededor del mundo durante este año. De seguro, tocará las fibras más íntimas al conocer la dura realidad en que sobreviven tantas familias en el mundo y cómo salen adelante.

La puertorriqueña no solo participó en la producción, sino también colaboró en la edición, por lo que siente que es un proyecto que guardará por siempre como uno de sus más grandes logros.

“Me siento sumamente emocionada de poder presentar nuestro trabajo a través del mundo. Ha sido una experiencia enriquecedora que he disfrutado junto a la actual Miss World 2017, Manuschi Chillar, y las reinas continentales”, dijo la modelo en entrevista telefónica, quien vistió para la ceremonia un traje plateado del diseñador puertorriqueño Edzel Giovanni.

“Desde la producción, el contenido y la edición, donde queda demostrado que la verdadera labor de una reina de belleza va más allá de todo el glamour que el evento representa”.

La modelo llegaría hoy a Londres y mañana volará a China donde se celebrará el certamen para elegir a la nueva reina, que irá por la corona el 8 de diciembre en Sanya.