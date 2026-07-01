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La fiebre de Bad Bunny llega a Francia: ya tiene su estatua de cera en París

El puertorriqueño dará su espectáculo esta noche en Marsella y luego lo hará el fin de semana en la capital francesa

1 de julio de 2026 - 9:02 AM

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La estatua de cera del artista puertorriqueño Bad Bunny se presenta en el Museo Grévin de París, Francia, el 1 de julio de 2026. (TERESA SUAREZ)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

La gira de Bad Bunny llega a Francia a partir de este miércoles, con un concierto en Marsella esta noche y dos en París durante el fin de semana, lo que también ha servido de excusa para que el museo de cera Grévin de París ponga en su exposición una estatua del cantante puertorriqueño.

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Con las entradas agotadas, el concierto de Marsella se celebrará ante unas 60,000 personas en el Stade-Vélodrome, el recinto donde juega habitualmente el Olympique de Marsella y donde han tenido lugar acontecimientos multitudinarios como la misa gigante celebrada por el papa Francisco en 2023.

La figura de cera de Bad Bunny se ha incorporado al Museo Grévin, convirtiéndolo en el primer artista latinoamericano en tener una exposición allí.
La figura de cera de Bad Bunny se ha incorporado al Museo Grévin, convirtiéndolo en el primer artista latinoamericano en tener una exposición allí. (TERESA SUAREZ)

Tras su paso por la ciudad mediterránea francesa, la gira ‘DeBÍ TiRAR MáS FOToS’ pondrá rumbo a París, con conciertos los días 4 y 5 de julio en La Défense Arena, un pabellón cubierto con capacidad para unos 40,000 espectadores.

Una gran incógnita, como viene siendo la tónica en los conciertos de esta gira, son las caras célebres que estarán invitadas a entrar en ‘la casita’, su espacio VIP, especialmente en París, donde los recitales se producirán justo antes de una nueva edición de la Semana de la Moda de Alta Costura, que empieza el 6 de julio y que siempre convierte a la capital en un hervidero de rostros famosos.

Estatua de cera

Además de los espectáculos en directo, la fiebre por Bad Bunny, cuyo verdadero nombre es Benito Antonio Martínez Ocasio, se dejó notar ya este miércoles en París con otro pequeño hito, la presentación de la estatua de cera que el Museo Grévin le ha dedicado a la mayor estrella actual de la música latina.

“Gracias a él, la música en español alcanza una popularidad mundial”, destacó el museo de cera parisino en un comunicado.

La jefa de Relaciones Externas del Museo Grévin, Veronique Berecz (izquierda), posa junto a la figura de cera de Bad Bunny durante su presentación en el Museo Grévin de París, Francia, el 1 de julio de 2026.
La jefa de Relaciones Externas del Museo Grévin, Veronique Berecz (izquierda), posa junto a la figura de cera de Bad Bunny durante su presentación en el Museo Grévin de París, Francia, el 1 de julio de 2026. (TERESA SUAREZ)

La estatua, creada a partir de fotografías, reproduce al puertorriqueño sentado en un sillón de plástico blanco y, para su ambientación, los equipos del Grévin eligieron recrear su espectáculo “100 % latino y comprometido” del último medio tiempo de la Super Bowl.

Con seis conciertos consecutivos en Barcelona, Lisboa y Madrid, Bad Bunny ha logrado reunir a más de 366,000 asistentes en menos de dos semanas. Fotos: Suministradas / Producción Bad BunnyBad Bunny inició la gira con dos presentaciones en el Estadi Olímpic Lluís Companys en Barcelona. Bad Bunny presentó una producción que celebró la riqueza musical y cultural de Puerto Rico a escala de estadio, fusionando reguetón, salsa, plena y bomba con los éxitos globales que han definido su carrera.
1 / 22 | Así va la impresionante gira mundial de Bad Bunny en Europa . Con seis conciertos consecutivos en Barcelona, Lisboa y Madrid, Bad Bunny ha logrado reunir a más de 366,000 asistentes en menos de dos semanas. Fotos: Suministradas / Producción Bad Bunny - Suministrada
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