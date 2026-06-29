Wilnelia Merced comparte su emoción tras el show de Bad Bunny: “Sentí que Puerto Rico llegó a Londres”
La Miss Mundo 1975 asistió a la última función del artista puertorriqueño en Londres
29 de junio de 2026 - 6:08 PM
29 de junio de 2026 - 6:08 PM
Lady Wilnelia Merced Forsyth salió encantada de la última función de Bad Bunny en el Tottenham Hotspur Stadium, en Londres, donde el artista boricua se presentó la noche del domingo como parte de su gira “DeBÍ TiRAR MáS FOToS”.
“Anoche sentí que Puerto Rico llegó a Londres gracias al sensacional concierto de Bad Bunny. Fue una noche mágica, llena de energía, alegría y nostalgia. Ver a mi gente celebrar tan lejos de nuestra isla me llenó de un inmenso orgullo”, expresó la exreina de belleza puertorriqueña a través de una publicación en sus redes sociales.
La Miss Mundo 1975 —quien reside en Inglaterra y estuvo casada con el fenecido Sir Bruce Forsyth— lució una pava, acompañada de un abanico con la bandera de Puerto Rico, y disfrutó de principio a fin del concierto desde la exclusiva zona VIP, donde tuvo la oportunidad de fotografiarse con Los Pleneros de la Cresta, lo que catalogó como una “noche verdaderamente inolvidable”.
Cabe destacar que el Conejo Malo continuará el 1 de julio en Marsella, en el Orange Vélodrome; el 4 y 5 de julio en París, en la La Défense Arena; y el 10 y 11 de julio en Estocolmo, en la Strawberry Arena.
El recorrido europeo cerrará con presentaciones el 14 de julio en Varsovia; el 17 y 18 de julio en Milán; y el 22 de julio en Bruselas.
Luego, podría culminar su gira en agosto en el Estadio Hiram Bithorn, según ha trascendido.
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